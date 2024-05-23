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高雄全新社宅警鈴狂響！社區公告「沐浴乳太香」惹的禍　住戶氣炸

▲高雄首座社會住宅「凱旋青樹」去年7月開始入住，住戶抱怨室內消防偵煙器太敏感，社區曾公告警鈴響起的原因是因為「沐浴乳太香」。（圖／高雄市都發局提供）
▲高雄首座社會住宅「凱旋青樹」去年7月開始入住，住戶抱怨室內消防偵煙器太敏感，社區曾公告警鈴響起的原因是因為「沐浴乳太香」。（圖／高雄市都發局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄首座社會住宅「凱旋青樹」去年7月開始入住，上個月發生強降雨導致樓梯間出現「瀑布」，多名住戶更是抱怨室內消防偵煙器太敏感，煮飯的油煙或薰香都會導致警鈴狂響，有一次社區甚至貼出公告，表示警鈴響起的原因是因為「沐浴乳太香」。

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高雄市議員張博洋昨（22）在議會質詢時，點名社會住宅「凱旋青樹」，住戶入住不到1年卻罵聲不斷，住戶陳情浴廁排水設計不良，造成乾濕分離功能相當差，住戶毛髮也容易堵塞排水孔，更多人抱怨「偵煙器太敏感」，導致警鈴一直響，十分困擾。

▲市議員張博洋質詢指出，高雄首座社會住宅「凱旋青樹」住戶抱怨偵煙器太敏感，警鈴狂響很困擾。（圖／翻攝高雄市議會臉書）
▲市議員張博洋質詢指出，高雄首座社會住宅「凱旋青樹」住戶抱怨偵煙器太敏感，警鈴狂響很困擾。（圖／翻攝高雄市議會臉書）
5月9日凱旋青樹首次召開住戶大會，到場的住戶幾乎都罵翻了。張博洋認為，這不是設計或工程問題，而是在管理上出了大問題，未來會有更多社宅啟用，市府應正視並解決這些問題。

對此，都發局長吳文彥表示，回應會積極解決凱旋青樹住戶們反應的問題，並且再召開一場座談會面對住戶，說明未來溝通管道。副市長林欽榮也說，會積極評鑑物業管理公司，「物業公司招標不宜採最低標」，後續硬體設備、雙方溝通平台會一一改善。

火災警報器分2種　偵測原理、安裝重點

住宅用火災警報器（住警器）在火災發生時可提前示警，避免錯過逃生時機，根據偵測方式的不同，住警器可分為「偵煙式探測器」與「定溫式探測器」2種。

偵煙式探測器又稱煙霧警報器，偵測原理為使用發射光源撞擊煙霧粒子後，導致光線出現散亂，使受光室感測到光線，則會發出警示。而定溫式探測器又稱溫度警報器，使用感溫原理進行偵測，當環境溫度達到設定值時，其感應元件之金屬將會翻轉，促使接點導通，進而發出火災警報。

專家提醒，選購住警器要注意是否有消防署合格標章，安裝時，偵煙是要避免裝在廚房、浴室等容易有油煙或水蒸氣的空間，而且要距離空調、窗戶1.5公尺以上。定溫式安裝則要距離空調、窗戶1.5公尺以上，並且避免裝在太靠近爐火、暖氣等位置。
 

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