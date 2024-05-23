高雄全新社宅警鈴狂響！社區公告「沐浴乳太香」惹的禍　住戶氣炸

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5月9日凱旋青樹首次召開住戶大會，到場的住戶幾乎都罵翻了。張博洋認為，這不是設計或工程問題，而是在管理上出了大問題，未來會有更多社宅啟用，市府應正視並解決這些問題。
對此，都發局長吳文彥表示，回應會積極解決凱旋青樹住戶們反應的問題，並且再召開一場座談會面對住戶，說明未來溝通管道。副市長林欽榮也說，會積極評鑑物業管理公司，「物業公司招標不宜採最低標」，後續硬體設備、雙方溝通平台會一一改善。
火災警報器分2種 偵測原理、安裝重點
住宅用火災警報器（住警器）在火災發生時可提前示警，避免錯過逃生時機，根據偵測方式的不同，住警器可分為「偵煙式探測器」與「定溫式探測器」2種。
偵煙式探測器又稱煙霧警報器，偵測原理為使用發射光源撞擊煙霧粒子後，導致光線出現散亂，使受光室感測到光線，則會發出警示。而定溫式探測器又稱溫度警報器，使用感溫原理進行偵測，當環境溫度達到設定值時，其感應元件之金屬將會翻轉，促使接點導通，進而發出火災警報。
專家提醒，選購住警器要注意是否有消防署合格標章，安裝時，偵煙是要避免裝在廚房、浴室等容易有油煙或水蒸氣的空間，而且要距離空調、窗戶1.5公尺以上。定溫式安裝則要距離空調、窗戶1.5公尺以上，並且避免裝在太靠近爐火、暖氣等位置。