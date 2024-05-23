「歐神仙」降臨！Irving上半場狂砍24分　Doncic：我很慶幸有他在

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Kyrie Irving作為球隊二當家，和奧克拉荷馬雷霆的系列賽中表現相當低迷，雖然有2場攻下22分，不過整個系列賽場均只拿下15.7分、2.3籃板、6.2助攻，即便偶爾在關鍵時刻跳出，但整體數據還是和外界期待有段落差。
不過面對灰狼的首場比賽，Kyrie Irving完全進入「歐神仙」狀態。本場第一節共9投6中，攻下13分，第二節更是5投5中再貢獻11分，成為Luka Doncic手感冰冷時，獨行俠的進攻箭頭，幫助獨行俠在半場結束，僅以59：62些微落後灰狼。
賽後Luka Doncic受訪也表示：「是Irving讓球隊能夠繼續前進，如果沒有他，也許我們中場結束時，就落後對手20分了，我很慶幸有他在。」足見Kyrie Irving上半場的爆發對於本場勝利的重要性。
遭Edwards盯防 Irving豪不畏懼
以鐵血防守出名的灰狼，本場派出大鎖Jaden McDaniels盯防主力大將Luka Doncic，而Kyrie Irving也沒有閒著，全場遭到「蟻人」對位防守Anthony Edwards，不過仍然頻繁找到空擋切入禁區，直面灰狼堅強的禁區防守。
比賽後的訪談中，Kyrie Irving對於Anthony Edwards的防守表示：「我把他的防守當作一種動力，我不害怕身體碰撞，而那也是我們喜歡Anthony Edwards的原因。」隊友Luka Doncic對此也回應道：「他們有Anthony Edwards，但我們有可以防守他的Kyrie Irving，我們已經準備好對抗任何人。」
目前西區冠軍賽由獨行俠1：0領先灰狼，而兩方的第二戰，將會在台灣時間26日的早上進行，依舊由獨行俠在主場迎戰灰狼。