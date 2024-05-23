今日關鍵球星／Doncic狂砍33分！末節手感火燙　力壓灰狼防守大鎖

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面對狼群的高壓防守，且灰狼也毫不意外的派出Jaden McDaniels嚴加盯防Luka Doncic。這導致Luka Doncic在上半場的手感不理想，總共14投6中，命中率僅4成29，外線部份更是只有6投1中，雖然傳出5次助攻，但也伴隨了2次的失誤。
不過靠著隊友Kyrie Irving的發揮下，獨行俠以1分的些微落後進入第四節。關鍵的決勝節，Luka Doncic找回對抗性，不論是利用身體優勢，透過低位單打卡出空間進行背筐跳投，或是直接正面對決的後仰跳投，火燙的手感讓Jaden McDaniels毫無辦法。最終，獨行俠也靠著Luka Doncic決勝節的爆發，單節8投5中拿下15分，以108：105奪下系列賽首勝。
展現積極協防 單場貢獻3抄截
另外值得一提的是，由於橫移速度上的限制，Luka Doncic過去並不算優秀的看防者，但本場卻透過協防傳球路徑，展現個人的防守價值，單場貢獻3個抄截。甚至，在比賽中出現一幕，是Luka Doncic位居油漆區外側，注意到Mike Conleyt傳向Rudy Gobert的空拋，一躍而起將球攔下，這是在例行賽鮮少能看到Luka Doncic所展現的積極協防。