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今日關鍵球星／Doncic狂砍33分！末節手感火燙　力壓灰狼防守大鎖

▲達拉斯獨行俠一哥Luka Doncic在西區冠軍賽首戰，突破灰狼防守大鎖Jaden McDaniels，攻下全場最高33分、6籃板、8助攻和3抄截。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠一哥Luka Doncic在西區冠軍賽首戰，突破灰狼防守大鎖Jaden McDaniels，攻下全場最高33分、6籃板、8助攻和3抄截。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA季後賽西區冠軍賽今（23）日進行首戰，達拉斯獨行俠一哥Luka Doncic率隊交手明尼蘇達灰狼，本場Luka Doncic砍下全場最高33分、6籃板、8助攻外加3抄截的全能表現。雖然上半場略微冰冷，但在決勝節找回手感，頻頻突破灰狼大鎖Jaden McDaniels的防守單節8投5中，最終幫助獨行俠以108：105險勝灰狼此外，也在防守端有所貢獻，是今日的關鍵球星。

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突破灰狼單防大鎖　末節找回手感

面對狼群的高壓防守，且灰狼也毫不意外的派出Jaden McDaniels嚴加盯防Luka Doncic。這導致Luka Doncic在上半場的手感不理想，總共14投6中，命中率僅4成29，外線部份更是只有6投1中，雖然傳出5次助攻，但也伴隨了2次的失誤。

不過靠著隊友Kyrie Irving的發揮下，獨行俠以1分的些微落後進入第四節。關鍵的決勝節，Luka Doncic找回對抗性，不論是利用身體優勢，透過低位單打卡出空間進行背筐跳投，或是直接正面對決的後仰跳投，火燙的手感讓Jaden McDaniels毫無辦法。最終，獨行俠也靠著Luka Doncic決勝節的爆發，單節8投5中拿下15分，以108：105奪下系列賽首勝。

▲獨行俠一哥Luka Doncic全場共26投12中，攻下全場最高33分外帶6籃板8助攻。（圖／NOWnews社群中心製）
▲獨行俠一哥Luka Doncic全場共26投12中，攻下全場最高33分外帶6籃板8助攻。（圖／NOWnews社群中心製）
展現積極協防　單場貢獻3抄截

另外值得一提的是，由於橫移速度上的限制，Luka Doncic過去並不算優秀的看防者，但本場卻透過協防傳球路徑，展現個人的防守價值，單場貢獻3個抄截。甚至，在比賽中出現一幕，是Luka Doncic位居油漆區外側，注意到Mike Conleyt傳向Rudy Gobert的空拋，一躍而起將球攔下，這是在例行賽鮮少能看到Luka Doncic所展現的積極協防。



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