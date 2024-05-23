快訊／黃勇傳確定沒有球團承接合約！成為自由球員可跟各隊接觸

我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅20歲的黃勇傳畢業於平鎮高中，並入選U18世界盃國手，他在2022選秀會中以第一指名加盟統一獅隊，簽約金高達500萬，另有100萬激勵獎金，在當年選秀會後更被獅隊總教練林岳平讚賞是「高中最好的二壘手」，不過黃勇傳短短2年就發生不少問題。
黃勇傳先是在5月初該報到時未到，並且之後也因為財務管理不當，跟獅隊預支簽約金，不過他仍無法解決掉財務危機，獅隊希望他回歸，他多次請假，之後更是跑到宜蘭娘家避風頭，當板模工人，想要還掉債務，但他失信於獅隊，多次請假未歸，最後獅隊忍無可忍，只好釋出他。
原本外界懷疑黃勇傳有涉賭，不然怎會積欠這麼高的債務，但他解釋自己是遇到高利貸，再次澄清，也可能疑似遇到詐騙，光是債主就高達10位以上，連車子都被扣押。
獅隊讓渡合約 23日下午五點為限
統一獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約，截止時間為5月23日下午5點。在這段時間裡，其他球團可跟他接觸，承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，黃勇傳則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分。
聯盟規章明定：「若讓渡申請未經任何球團取得，則該選手視為被原球團無條件釋出。該選手於讓渡期限結束後取 得自由契約球員身分，得與任何球團接觸議約。」也就是說，他將可以跟國內外各球團討論下一步。
是否回職棒成未知數？ 黃勇傳可能到其他國家打球
黃勇傳前隊友李丞齡宣布引退後，到美國邊疆聯盟繼續打球，黃勇傳才20歲的年紀，還是大有可為，但他必須要說明清楚債務問題，才有機會留在中職，其他如：美職、日本獨立聯盟等，若非有大聯盟球團願意開出合約，他很難再拿到好的待遇。
此外，黃勇傳可能有機會再拿到另一筆「簽約金」，若是國外其他球團有興趣，透過經紀公司幫忙，他的確還有機會拿到一筆簽約金，但是否可以完全償還債務，並不得而知。
中職聯盟公告：
統一7-ELEVEn黃勇傳選手合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，黃勇傳選手成為自由契約球員。
過去中職曾有陳慶國涉賭，之後到美國職棒獨立聯盟北方聯盟東區阿爾崗金伐木工人隊（Adirondack Lumberjacks），成為第一位在美國獨立聯盟打球的台灣球員。