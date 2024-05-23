富邦悍將開第一槍！確定不網羅前獅隊棄將黃勇傳　其他4隊這樣說

快訊／黃勇傳確定沒有球團承接合約！成為自由球員可跟各隊接觸

▲黃勇傳積欠212萬元的債務，因而被獅隊釋出，經由讓渡程序無球隊接觸，成為自由球員。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳積欠212萬元的債務，因而被獅隊釋出，經由讓渡程序無球隊接觸，成為自由球員。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/台北報導

統一7-ELEVEn獅隊前內野手黃勇傳，今（23）日確定被中職聯盟公告為「自由球員」，由於上週獅隊已經把他放入讓渡程序，今天中職聯盟正式宣告，黃勇傳確定沒有球隊願意承接合約，他成為自由球員，也就是說，各隊不需要用月薪8萬元的價格跟他談約，可以重新議約，而且不管是國內外各隊，他都可以自由接洽。獅隊在15日把黃勇傳釋出，因為他不但有財務問題外，還多次請假未歸，讓獅隊忍無可忍，只好放棄他，不過黃勇傳也在昨（22）日召開記者會，說明自己沒有涉賭，還希望可以回到職棒發展。

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黃勇傳事件始末　獅隊率先出清

年僅20歲的黃勇傳畢業於平鎮高中，並入選U18世界盃國手，他在2022選秀會中以第一指名加盟統一獅隊，簽約金高達500萬，另有100萬激勵獎金，在當年選秀會後更被獅隊總教練林岳平讚賞是「高中最好的二壘手」，不過黃勇傳短短2年就發生不少問題。

黃勇傳先是在5月初該報到時未到，並且之後也因為財務管理不當，跟獅隊預支簽約金，不過他仍無法解決掉財務危機，獅隊希望他回歸，他多次請假，之後更是跑到宜蘭娘家避風頭，當板模工人，想要還掉債務，但他失信於獅隊，多次請假未歸，最後獅隊忍無可忍，只好釋出他。

原本外界懷疑黃勇傳有涉賭，不然怎會積欠這麼高的債務，但他解釋自己是遇到高利貸，再次澄清，也可能疑似遇到詐騙，光是債主就高達10位以上，連車子都被扣押。

獅隊讓渡合約　23日下午五點為限

統一獅球團於5月15日下午提出黃勇傳選手合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約，截止時間為5月23日下午5點。在這段時間裡，其他球團可跟他接觸，承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，黃勇傳則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分。

聯盟規章明定：「若讓渡申請未經任何球團取得，則該選手視為被原球團無條件釋出。該選手於讓渡期限結束後取 得自由契約球員身分，得與任何球團接觸議約。」也就是說，他將可以跟國內外各球團討論下一步。

是否回職棒成未知數？　黃勇傳可能到其他國家打球

黃勇傳前隊友李丞齡宣布引退後，到美國邊疆聯盟繼續打球，黃勇傳才20歲的年紀，還是大有可為，但他必須要說明清楚債務問題，才有機會留在中職，其他如：美職、日本獨立聯盟等，若非有大聯盟球團願意開出合約，他很難再拿到好的待遇。

此外，黃勇傳可能有機會再拿到另一筆「簽約金」，若是國外其他球團有興趣，透過經紀公司幫忙，他的確還有機會拿到一筆簽約金，但是否可以完全償還債務，並不得而知。

中職聯盟公告：

統一7-ELEVEn黃勇傳選手合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，黃勇傳選手成為自由契約球員。

▲黃勇傳被獅隊開除，讓渡程序過後，確定成為自由球員。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳被獅隊開除，讓渡程序過後，確定成為自由球員。（圖／陳明中攝）
過去中職曾有陳慶國涉賭，之後到美國職棒獨立聯盟北方聯盟東區阿爾崗金伐木工人隊（Adirondack Lumberjacks），成為第一位在美國獨立聯盟打球的台灣球員。

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