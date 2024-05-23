20歲黃勇傳欠巨債！500萬簽約金「少做1事」　理財達人嘆：好可惜

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黃勇傳月薪8萬！自曝每月開銷11萬 光卡費就約7萬元
如今，黃勇傳因債務問題未解決，加上請假後沒有如期報到而遭統一獅開除。他昨（22）透過新經紀公司開記者會，坦承積欠212萬債務，自曝因愛亂花錢又沒有理財觀念，月薪8萬、實拿7萬，但每月總開銷約11萬元，光是卡費就6~7萬，還有2.7萬房租與1.5萬車貸，入不敷出。
黃勇傳欠債引發討論，不少人都認為他有500萬簽約金又月領8萬元，一手好牌卻被打到爛。如果以黃勇傳2022年8月獲得500萬簽約金，以該月台積電（2330）股價平均約550元計算，約可買9張台積電股票，若以今（23）台積電收盤875元計算，不到2年可賺進近300萬元。
500萬簽約金若買ETF 1年可獲利200萬
據悉，當初統一獅球團給黃勇傳的500萬簽約金，目前僅剩下150萬元在工會信託。理財達人阮慕驊接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，搖頭大嘆：「那500萬簽約金沒有好好做投資，真的很可惜！」
阮慕驊指出，雖不清楚他是怎麼花的，如是拿來做買房頭期款還算情有可原，事後諸葛來看，他當時若把500萬簽約金拿來投資好的股票或ETF，像去年有投報率40%的ETF，500萬1年就可獲利200萬元，若是5%投報的美金定存，1年也有25萬，相當每月有2萬元被動收入。
黃勇傳財務困境怎麼辦？阮慕驊4點建議
對於深陷財務困境的黃勇傳，阮慕驊建議，他應該要先釐清債務內容，如果比重最高是卡債的話，建議優先清償卡債，可用利率比卡債較低小額信貸先償還，至少每月可減去部分利息負擔。
把債務利率降低後，再來，阮慕驊直言要還本金，若黃勇傳一家4口全靠他負擔，扣除房租和車貸，4口之家每月只花3萬很辛苦，建議老婆找份工作分攤開銷。第三則要降低生活支出費用，把每月總支出控制在7萬內，最後則是要想辦法增加收入，開源很重要。
阮慕驊也以黃勇傳為例，提醒年輕人要做好財務規劃，「你不理財，財不理你」。不過，他也認為，對20歲年輕人來說要買房壓力的確太大，建議可善用年輕的本錢，做更高風險的投資規劃，但前提是一定要做好功課，不要盲目投資，並設好停損點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。