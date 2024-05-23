前球星警告灰狼要小心！Edwards撂狠話犯大忌　Irving將火力全開

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灰狼在季後賽次輪碰上衛冕軍丹佛金塊，兩方血戰7場後，最終由灰狼4：3晉級，血氣方剛的Anthony Edwards在西區冠軍賽前也向獨行俠放話，表示自己將會守住Kyrie Irving。Gilbert Arenas在自己的節目中談到此事，警告灰狼可能要小心。
Gilbert Arenas解釋道：「我想Kyrie Irving可能將在這系列賽迎來翻轉，因為他先前還處於放鬆模式（Chill mode），但直到Anthony Edwards公開放話說要守住他。」「當你挑戰Kyrie Irving的時候，他的引擎就會完全打開，他不會讓你太好過。」
英雄惜英雄 Irving：我愛Edwards
正如Gilbert Arenas所說，Kyrie Irving本場擺脫和奧克拉荷馬雷霆系列賽的低迷狀態，上半場就狂砍下24分，全場總共23投12中，攻下30分、5籃板、4助攻，成為獨行俠奪下系列賽首勝的關鍵X因子。
賽後接受採訪時，Kyrie Irving也對於Anthony Edwards放話說要守住他的事給出回應，表示自己把這當作一種動力。此外，更大氣的表示：「我很相信Anthony Edwards在小時候是看著我打球的，而他在高中打球時，我也正在看著他，他無所畏懼的內心正是我愛他的原因。」