前BIGBANG成員勝利驚傳祕婚！狠甩5年女友 疑似定居香港開夜店
韓國知名男子團體BIGBANG的前成員勝利，在2019年傳出的「Burning Sun事件」中，因為爆出暴力、性侵等事件，被判處1年6個月有期徒刑。近日有香港媒體指出，勝利疑似狠甩交往5年的女友柳惠媛（유혜원），並且祕婚小網紅，更定居香港在半山區買豪宅，並且打算從操舊業，在尖東地區開設夜店。
記者張一笙／綜合報導
勝利自出道以來感情世界十分豐富，2018年被爆出與韓國網紅柳惠媛交往，隨後爆發「Burning Sun事件」，柳惠媛依舊對勝利不離不棄，甚至還送他去當兵、入獄。勝利與柳惠媛出獄後也一直有聯繫，直到2023年10月時被韓國知名狗仔雜誌《Dispatch》爆料他在峇里島劈腿，柳惠媛知曉後大怒並提出分手。
近日，有香港媒體爆料，勝利在跟柳惠媛分手後，隨即搭上一名叫做「曺慧丞Hyesther」的網紅。女方不但在社群平台上曬出挑選精品首飾的影片，背後甚至傳出疑似是勝利的聲音，同時曬出左手無名指上的婚戒，顯示自己的婚姻狀態。不少粉絲看到以後十分驚訝，有粉絲私訊曺慧丞，但曺慧丞既沒有承認也沒有否認，僅回應：「這是我的私生活」，曖昧不明的回答令人懷疑。勝利也在自己的朋友圈中曬出女方的照片，並附文寫下：「My Girl」
勝利祕婚的消息傳出後，不少粉絲都感到十分驚訝，尤其近日《BBC》在放出「Burning Sun事件」相關的紀錄片，不僅有勝利強拉女子的惡行影片，甚至也有粉絲翻出過去勝利曾在韓國綜藝節目上威脅師妹BLACKPINK成員Jennie的片段，讓社會大眾對勝利充滿反感，希望他滾出大眾視野，別再惹事生非。
※【NOWnews 今日新聞
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