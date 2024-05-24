變頻冷氣真省電？她用定頻冷氣驚收「0元」電費單　公開省電2關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
省電2關鍵 冷氣使用時間短、台電節電獎勵
「頭一次遇到不用繳電費！」原PO表示，她家設有3個電錶，這期0元帳單是媽媽住的2樓，電器有一台定頻冷氣與一台變頻洗衣機，但冷氣平時只有睡覺才會開，而且定時只吹4個小時。
原PO補充，自家1樓有兩台冰箱、一台按摩椅，本期電費1212元；2樓是一台定頻冷氣、一台變頻洗衣機，本期電費0元；3樓加4樓共用電錶，有電爐與變頻冷氣，本期電費1980元。
她表示，上一期2樓沒開冷氣，但電費單也有72元，嚇說：「冷氣還是定頻的，有點驚奇！」認為省電關鍵除了媽媽只有睡覺才吹冷氣外，第二個關鍵就是台電「節電獎勵」。
台電節電獎勵是什麼？要申請才有嗎？
台電從2014年推出「節電獎勵」活動，只要符合資格且用電量和去年同期相比有減少，用戶就可以根據節省的度數獲得對應的獎勵金。
2024年的節電獎勵申請時間到12月18日為止，申請節電獎勵成功後，自登錄日當月就會開始計算，之後按各期電費的節電量，就可獲得獎勵金扣抵。
只要先前曾登錄過節電獎勵勵活動，就不用每年重新申請，除非有辦理過暫停用電、終止契約或廢止用電，才需要重新申請。
節電獎勵有申請資格限制嗎？要怎麼申請？
只要是住宅（含住宅公共設施）、國中小學（含立案幼兒園）的用電戶，都可以申請台電節電獎勵，有線上報名、電話與臨櫃報名等3種申請管道：
📍上網申請：進入「台電節電獎勵活動」專區，選擇用「電號」或「地址」登錄，填妥資料後送出，網頁就會出現登錄成功畫面。
📍臨櫃申請：前往台電各服務據點的營業時間臨櫃申請，並服務人員協助登錄。
📍電話申請：撥打台電客服專線1911，由台電客服人員協助登錄。
台電節電獎勵金基本84元 計算方式公開
登錄節電獎勵活動後，每期用電只要節省一度，就可以獲得0.6元獎勵金，基本獎勵金為84元，所以如果當期用電量只比去年同期少了100度，節電獎勵金為0.6元×100度=60元，低於基本獎勵金額，所以即使低於84元，還是至少會獲得84元節電獎勵金。
而若是電業法規範的「使用維生器材及必要生活輔具之身障家庭用戶」，基本獎勵金將會提高到100元。