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大谷翔平今非昔比！日職每月只花1萬日幣　現為投資狂買破億豪宅

▲大谷翔平近2個月已經買下第2棟破億豪宅，外界評估將來透過不動產投資將累積巨量財富，和他過往在日職期間，每月只花費1萬日幣，兩者有相當大的變化。（圖／NOWnews資料照）
▲大谷翔平近2個月已經買下第2棟破億豪宅，外界評估將來透過不動產投資將累積巨量財富，和他過往在日職期間，每月只花費1萬日幣，兩者有相當大的變化。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平今非昔比！近日消息指出，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平耗資785萬美元（約合2.5億元新台幣），購買了佔地1200坪且鄰近道奇隊球場的豪宅，而這也是大谷翔平在買下價值1700萬美元（約5.4億元新台幣）的夏威夷別墅後，所砸錢買下的第2棟破億豪宅。日本媒體《日刊現代》就挖出過去大谷翔平在效力北海道火腿鬥士時期，表示自己每個月零用錢約為1萬日幣（約合2,000元新台幣）如今為了不動產投資，頻頻砸錢買下豪宅，即便是經紀團隊所建議，前後仍有不小的變化

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夏威夷置產　再買球場旁豪宅

今年4月中旬，大谷翔平砸下約5.4億新台幣，在夏威夷島的 Mauna Kea 渡假村買下其中等級最高的一棟別墅。根據相關消息指出，這是一塊7萬平方公尺的度假別墅開發預定地，大谷翔平是這起建案的第一位買家，而別墅預計會在2025年7月完工，將會在未來休賽季期間使用。

相隔1個多月後，《洛杉磯時報》在昨（23）日的報導中指出，大谷翔平已經在鄰近道奇隊球場附近的加州拉肯亞達─弗林楚奇區購買房產，有不少名人居住於此。關於這棟佔地1200坪的豪宅，它售價約2億5360萬元新台幣，且包含三溫暖、籃球場、游泳池等豪華配備。相關專業人士認為，未來大谷翔平光是靠不動產投資，可能將累積大量財富。

▲大谷翔平購入豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，這棟豪宅要價2億台幣。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
▲大谷翔平購入豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，這棟豪宅要價2億台幣。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
日職期間超節省　花費最多在超商

根據日本媒體《日刊體育》的報導，在2014年的12月時，也就是大谷翔平效力日職北海道火腿鬥士隊的第2年，當時有新聞媒體問大谷翔平如何使用自己賺到的錢，他表示：「自己沒有特別想買的東西，所以幾乎都存下來了。」

當時報導指出，大谷翔平當時每月雖然有10萬日圓的零用錢，但花費大約只有1萬日幣，剩餘大部分的錢會轉交給父母或者存下來。值得一提的是，根據大谷翔平報稅時的收據，他大部分的花費都來自便利商店。

現今根據美國雜誌《富比士》最新一期的統計資料，大谷翔平的收入約為132.5億日圓（約合27.2億元新台幣），高居運動員第13位，透過買下高價的不動產來累積穩定的財富，著實也算相當合理的投資。


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