墾丁畢旅6生集體中邪？命理師曝住飯店11禁忌：不要在衣櫥掛衣服

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此舉是為了提醒房間內的好兄弟即將有人入住，最好先敲門3下，靜待數秒再開門。
2、不選邊間房
邊間房型距離電梯較遠，入住率較低，陽氣不旺盛，容易聚陰。
3、睡覺時留夜燈
保留一盞小燈以增加陽氣，也可以提醒好朋友別誤闖。
4、翻亂多出的床位
若是單人睡雙人床，記得選擇遠離牆壁的床榻，也要把未使用的枕頭與棉被都弄亂，以告訴好兄弟此床不適合停留，避免吸引好兄弟同床。
5、留意房內聖經
飯店內的床頭抽屜或桌上通常會準備宗教讀物，若入住時發現是翻開的，最好提出要求換房，因代表這本聖經正鎮壓不受歡迎的靈體。
6、提防怪異的氣味和環境
如果感受到房間瀰漫陰森氣氛，可能是好兄弟所為，最好要求換房。
7、不要在衣櫥掛衣服
有人指因衣櫥較隱蔽，好兄弟有可能會藏匿在內，甚至穿起你的衣衫。
8、拖鞋任意亂擺
鞋子最好一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿上。
9、如廁前先沖水
把廁所水龍頭打開約30秒，並立刻沖馬桶，以除去看不見的陰穢之物。
10、晚上不要對鏡子拍照
有指鏡子會反映出我們看不到的一面，因此在晚上對鏡子拍照，有可能看到好兄弟入鏡。
11、床頭不要面鏡子
以免睜開眼看到好兄弟跟你打招呼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。