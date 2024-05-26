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露營「有雨聲」開燈全白蟻！910萬人次朝聖　達人揭住家出現原因

▲國外網友露營時，驚見白蟻大軍佈滿帳篷外側，影片吸引超過910萬人次觀看。（圖／翻攝TikTok@shmirgle）
▲國外網友露營時，驚見白蟻大軍佈滿帳篷外側，影片吸引超過910萬人次觀看。（圖／翻攝TikTok@shmirgle）

記者黃韻文／綜合報導

每到夏天除了蚊蟲橫行，也是白蟻出沒旺季。國外民眾吉爾斯（Alex Jiles）到野外露營時，半夜聽到詭異聲音，孰料打開手電筒一看，帳篷外側竟然佈滿密密麻麻的白蟻大軍，爬行、振翅的摩擦聲聽起來就像下雨聲，即使用手拍打帳篷，整群白蟻仍無動於衷，驚人影片在TikTok超過910萬人次觀看。

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TikTok平台出現一段驚人影片，國外網友吉爾斯（Alex Jiles）到戶外露營時，深夜帳篷竟遇白蟻大軍，影片描述僅簡單寫道「Camping in a termite swarm」（在白蟻群中露營），只見帳篷外側佈滿密密麻麻的白蟻爬行，即使試圖用手拍打帳篷，但整群白蟻依然無動於衷。

▲即使用手拍打帳篷，白蟻大軍仍無動於衷。（圖／翻攝畫面）
▲即使用手拍打帳篷，白蟻大軍仍無動於衷。（圖／翻攝TikTok@shmirgle）
短短13秒影片吸引超過910萬人次觀看，不少人頭皮發麻、密集恐懼症發作，直呼：「如果白蟻咬破帳篷怎麼辦」、「為什麼沒有人尖叫」、「我願意原地死亡」、「想像一下如果帳篷有個洞」。但也有人很享受：「閉上你的眼睛，聽起來就像雨聲。」。

@shmirgleCamping in a termite swarm 🫠

♬ original sound - Alex Jiles
五六月期間正是台灣梅雨季，每當下大雨就會出現飛來飛去的白蟻（又稱大水蟻、大水螞蟻）。「臺灣昆蟲同好會」曾分享白蟻知識，希望減低民眾的恐懼。

🟡「大水螞蟻」是什麼？
就是白蟻，雖然名字裡有螞蟻，但跟螞蟻關係甚遠，跟蟑螂比較近。常見種類有土白蟻、家白蟻。

🟡為何白蟻都是一大群在飛？
有翅型生殖蟻離巢找配偶、自立門戶，稱為「分飛」。

▲白蟻種類。（圖／取自「臺灣昆蟲同好會」粉專）
▲白蟻種類。（圖／取自「臺灣昆蟲同好會」粉專）
🟡白蟻都是何時、在哪裡「分飛」？
經常在每年4月至6月「分飛」，其中土白蟻經常在下雨天飛。方圓100公尺內若有5年以上蟻巢的話，就可能看到分飛，常聚集在燈光下。

🟡我家附近有土白蟻在飛，要遭殃了嗎？
「土白蟻」是在室外地底下築巢，栽種「菌圃」並以此為生，不會危害家具。住家出現白蟻飛，是代表方圓100公尺內可能有蟻巢，但不代表就在自己家中，不需過度緊張。

🟡家中發現白蟻怎麼辦？
如果是「有翅土白蟻」，不理會或驅逐即可；若是「有翅家白蟻」，要驅逐或移除；若是「工蟻或兵蟻」，可徵詢專業蟲害公司。

有經驗的民眾也分享，若是讓戶外的白蟻飛入家中，可取一個臉盆裝水，並將一束光源打在臉盆上，再關閉室內其他燈源，白蟻就會尋著光源掉入水中，省力驅除。

▲家中若是出現白蟻，先判斷種類，再尋對應方法。（圖／取自「臺灣昆蟲同好會」粉專）
▲家中若是出現白蟻，先判斷種類，再尋對應方法。（圖／取自「臺灣昆蟲同好會」粉專）

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