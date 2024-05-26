五月天阿信「我們中國人」燒不停！團員瑪莎曾脫口說出：台灣區
五月天近期在北京鳥巢連唱10場，24日開唱時主唱阿信與粉絲聊天時脫口說出：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨！」此話一出讓中國歌迷嗨翻，但卻傷透台灣粉絲們的心。昨（25）日吉他手石頭率先發文，疑似暗指身不由己的貼文，瞬間獲得大量台灣粉絲認可。不過，網紅律師提到五月天貝斯手瑪莎過去曾以「台灣區」，在中國節目上介紹台灣，再度引發熱議。
記者張一笙／綜合報導
網紅律師陳宇安在他的粉絲團「巴毛律師混酥團」提到：「幾年前我去香港旅遊，在飯店看電視看到五月天上《魯豫有約》，其中有段提到怪獸聯考數學滿分，主持人問：『那你們台灣考得難不難嗎？』瑪莎的回答非常自動地在台灣後面加上『區』，自稱『台灣區』。」
陳宇安說，當時她看到的時候雖然有點訝異，但其實也沒覺得如何，直到「洪仲丘事件」爆發後，五月天的歌曲《入陣曲》成了該事件後各種學運、社運的代表歌曲，甚至成了台派代表，她才回想起這件事：「我總忍不住想起他們的自稱『台灣區』的事情，我尊重任何人的國家認同，沒有要批判他們的意思，我也不會因為他們說自己是中國人就不聽他們的歌。」不過陳宇安也提到，不要一廂情願地把某種認同套在別人身上：「不然你很可能會失望的。」
事實上，吉他手石頭昨日就發文表示：「當你困在時光機裡，你將會迷失自己。但走出時光機外，你將錯失機會」疑似暗指自己和團員們的身不由己，獲得不少粉絲認同。阿信也在事件發生後首度發聲，在昨日的演出舞台上演唱〈頑固〉之前，對台下觀眾說：「也許未來的某一天，你可能再次離開五月天，但是請相信我，怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，我們會一直在這裡，等著你回來。」
五月天在24日的演出引發兩岸高度關注，不少台灣粉絲表示對他們很失望，決定拋棄25年情誼脫粉，也有粉絲力挺表示他們在中國賺中國人的錢，無可避免地要對資方以及自身安全做考慮，因此說出這樣的話情有可原，但是否繼續支持就看五月天接下來的表現。