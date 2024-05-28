台灣「最貴泡麵」曝光了！吃掉一碗等於吃我家牛排　真實口感公開

Popeyes炸雞價格「一塊75元」！台灣菜單搶先看　30款套餐143元起

▲Popeyes炸雞台灣許昌店5月30日開幕，台灣菜單價格、套餐種類一次公開，「極磅爽脆炸雞」一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元，最便宜個人餐143元、及多人餐共30款組合開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞台灣許昌店5月30日開幕，台灣菜單價格、套餐種類一次公開，「極磅爽脆炸雞」一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元，最便宜個人餐143元、及多人餐共30款組合開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

Popeyes炸雞台灣一號店「Popeyes許昌店」5月30日開幕前，《NOWnews今日新聞》搶先開箱大家最關心的台灣菜單，包括餐點單點價格、套餐種類與售價，店內Popeyes「極磅爽脆炸雞」一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元！全系列菜單一次公開，個人餐及多人餐共有多達30款組合套餐可選、最便宜143元起。

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Popeyes炸雞的招牌肯瓊風味，來自法國鄉村菜Cajun風味，混合辣椒、歐芹、大蒜等辛香料，搭配西非手工裹粉漿的傳統炸雞製法，主打秘製肯瓊香料醃漬長達12小時的「極磅爽脆炸雞」，與雞腿排份量加大25%搭配每日新鮮醃漬的大黃瓜與帶著奶油、牛奶香氣的布里歐麵包「勁厚布里歐雞腿堡」兩大主打美味。

▲「極磅爽脆炸雞」就算放冷也還很酥脆，一口咬下肉汁都噴出來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「極磅爽脆炸雞」就算放冷也還很酥脆，一口咬下肉汁都噴出來。1入75元有原味及辣味可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超厚實「勁厚布里歐雞腿堡」！好久沒有拿起這麼飽滿的漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超厚實「勁厚布里歐雞腿堡」149元，有原味及辣味可選！好久沒有拿起這麼飽滿的漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
而沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」則是脆中帶有酥鬆口感，同樣以牛油酥炸的「肯瓊裹漿脆脆薯條」，還有「秘製比司吉」、「香炸布朗尼」都是必吃餐點。Popeyes還為台灣市場推出「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」2款飲品。

▲「私房秘製比司吉」1入附果醬63元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「私房秘製比司吉」1入附果醬63元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鬆脆小鮮肉雞塊有BBQ燒烤醬、蜂蜜芥末醬及狂歡慶典風味芥末醬可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鬆脆小鮮肉雞塊有BBQ燒烤醬、蜂蜜芥末醬及狂歡慶典風味芥末醬可選。（圖／記者蕭涵云攝）
Popeyes許昌店揭曉台灣菜單，消費方式為先選主餐、再選配餐、最後加點。主餐除了「勁厚布里歐雞腿堡(原味/辣味)」149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，「極磅爽脆炸雞(原味/辣味)」有1入75元、2入150元選擇，「爽脆香香啃骨雞」5塊99元；「鬆脆小鮮肉雞塊」則有5塊99元、9塊165元及「鬆脆雞柳條」115元可選。

▲肯瓊裹漿脆脆薯條及鬆脆雞柳條。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯瓊裹漿脆脆薯條及鬆脆雞柳條。（圖／記者蕭涵云攝）
店內提供3種個人餐配餐，68元「經典配餐」有肯瓊裹漿脆脆薯條＋可口可樂、78元的「甜心配餐」有私房秘製比司吉＋可口可樂、88元「清爽配餐」則是美式高麗菜沙拉＋可口可樂。餐點品項還有「肯瓊裹漿脆脆薯條」S 45元、M 60元。「爽脆香香啃骨雞」5塊95元、「私房秘製比司吉」1塊含果醬63元、「香炸布朗尼」3塊45元、「靈魂起司三重奏通心麵」65元、「美式高麗菜沙拉」65元。

幫大家試算個人餐價格，選擇「極磅爽脆炸雞2入＋小份薯條及中杯可口可樂」為150＋68=218元、選擇「勁厚布里歐雞腿堡」同樣搭配「經典配餐」則是149＋68=217元；最便宜的個人餐則是「極磅爽脆炸雞1入」搭配「經典配餐」只要143元。

▲Popeyes炸雞個人餐最便宜143元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞個人餐最便宜143元。（圖／記者蕭涵云攝）
多人餐則有「炸雞純享餐」6入438元、8入578元、10入718元，搭配薯條、比司吉的「炸雞歡聚餐」6入788元、8入1068元、10入1298元，最狂的還有10人份的「炸雞堡堡特盛巨飽餐」2398元，一次爽吃5大美味餐點都包含在裡頭。

📌5月30日Popeyes正式開幕4大優惠
「Popeyes許昌店」5月30日至6月1日開幕首三日，只提供內用個人套餐、外帶每人限購3份。
◾️5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」
◾️前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」
◾️只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春
◾️而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。

▲不少鐵粉關注的「靈魂起司三重奏通心麵」也有來台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少鐵粉關注的「靈魂起司三重奏通心麵」也有來台灣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes在台灣有獨家2款飲料供應。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes在台灣有獨家2款飲料供應，清香馥郁四季春、一顆檸檬鮮粹特調。（圖／記者蕭涵云攝）
引進Popeyes炸雞登陸台灣的金皇食品執行長林恩繹Tony，有感近年進軍台灣的美食品牌寥寥無幾，特別鎖定美國及全球第二大炸雞品牌Popeyes來台，今年預計要在大台北地區（包括台北市及新北市）開出5間Popeyes門市，並喊出3年內將在全台開幕20間Popeyes。業者透露，Popeyes來台消息一出，連房仲業者也都主動找上門、推薦店面，目前不少據點都在盡速洽談中。

▲左起：金皇食品執行長林恩繹Tony、Popeyes全球烹飪總監。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：金皇食品執行長林恩繹Tony、Popeyes全球烹飪總監。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，韓式炸雞bb.q CHICKEN迎接年中618購物節，與Yahoo購物中心聯手推出「618限定快閃炸雞店」，5月29日起在Yahoo購物中心不限消費金額登記可抽獎10位幸運兒「免費吃bb.q CHICKEN去骨炸雞」，加入Yahoo購物LINE官方帳號可享「bb.q CHICKEN 88元炸物優惠券」限量20,000份等你拿；6月18日前於bb.q CHICKEN外帶、外送，可掃描盒子QR Code拿Yahoo購物中心百元折價券，並參加「尋找隱藏版丫虎」活動還有機會抽中10000元購物金。

▲迎接年中618購物節bb.q CHICKEN聯手Yahoo購物中心，推出「618限定快閃炸雞店」。（圖／全家國際餐飲提供）
▲迎接年中618購物節bb.q CHICKEN聯手Yahoo購物中心，推出「618限定快閃炸雞店」。（圖／全家國際餐飲提供）

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