Popeyes炸雞價格「一塊75元」！台灣菜單搶先看　30款套餐143元起

我是廣告 請繼續往下閱讀
而沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」則是脆中帶有酥鬆口感，同樣以牛油酥炸的「肯瓊裹漿脆脆薯條」，還有「秘製比司吉」、「香炸布朗尼」都是必吃餐點。Popeyes還為台灣市場推出「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」2款飲品。
Popeyes許昌店揭曉台灣菜單，消費方式為先選主餐、再選配餐、最後加點。主餐除了「勁厚布里歐雞腿堡(原味/辣味)」149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，「極磅爽脆炸雞(原味/辣味)」有1入75元、2入150元選擇，「爽脆香香啃骨雞」5塊99元；「鬆脆小鮮肉雞塊」則有5塊99元、9塊165元及「鬆脆雞柳條」115元可選。
店內提供3種個人餐配餐，68元「經典配餐」有肯瓊裹漿脆脆薯條＋可口可樂、78元的「甜心配餐」有私房秘製比司吉＋可口可樂、88元「清爽配餐」則是美式高麗菜沙拉＋可口可樂。餐點品項還有「肯瓊裹漿脆脆薯條」S 45元、M 60元。「爽脆香香啃骨雞」5塊95元、「私房秘製比司吉」1塊含果醬63元、「香炸布朗尼」3塊45元、「靈魂起司三重奏通心麵」65元、「美式高麗菜沙拉」65元。
幫大家試算個人餐價格，選擇「極磅爽脆炸雞2入＋小份薯條及中杯可口可樂」為150＋68=218元、選擇「勁厚布里歐雞腿堡」同樣搭配「經典配餐」則是149＋68=217元；最便宜的個人餐則是「極磅爽脆炸雞1入」搭配「經典配餐」只要143元。
多人餐則有「炸雞純享餐」6入438元、8入578元、10入718元，搭配薯條、比司吉的「炸雞歡聚餐」6入788元、8入1068元、10入1298元，最狂的還有10人份的「炸雞堡堡特盛巨飽餐」2398元，一次爽吃5大美味餐點都包含在裡頭。
📌5月30日Popeyes正式開幕4大優惠！
「Popeyes許昌店」5月30日至6月1日開幕首三日，只提供內用個人套餐、外帶每人限購3份。
◾️5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」
◾️前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」
◾️只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春
◾️而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。
引進Popeyes炸雞登陸台灣的金皇食品執行長林恩繹Tony，有感近年進軍台灣的美食品牌寥寥無幾，特別鎖定美國及全球第二大炸雞品牌Popeyes來台，今年預計要在大台北地區（包括台北市及新北市）開出5間Popeyes門市，並喊出3年內將在全台開幕20間Popeyes。業者透露，Popeyes來台消息一出，連房仲業者也都主動找上門、推薦店面，目前不少據點都在盡速洽談中。
另外，韓式炸雞b