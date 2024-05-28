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雨後白蟻大爆發！4招防堵居家淪陷　專家「1絕招」逼死鑽進家白蟻

▲白蟻最常在雨天交配、築巢，而且蟻后能「日產萬卵」，繁衍能力極強，只要進入家中，後患無窮。（圖／取自PhotoAC）
▲白蟻最常在雨天交配、築巢，而且蟻后能「日產萬卵」，繁衍能力極強，只要進入家中，後患無窮。（圖／取自PhotoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

在露天陽台泡湯享受浪漫，沒想到一到了晚了，本來該灑玫瑰花瓣的浴缸，竟變成「白蟻濃湯」，整個嚇爆！正值白蟻大軍傾巢而出的梅雨季，也就是台語俗稱的「大水螞蟻」，牠們是蟑螂的親戚，最愛豪大雨後出沒交配產卵。專家提醒，想防範白蟻入侵，可掌握「抗、乾、補、閉」這4大重點。

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一般來說，白蟻最常在雨天交配、築巢，而且蟻后能「日產萬卵」，繁衍能力極強，只要進入家中，後患無窮。信義居家表示，白蟻不只愛吃木頭，連紙張、棉麻衣物、電路管線等都會侵蝕，而且白蟻分泌的甲烷氣跟蟻酸，也會刺激人類的眼睛。

4類居家空間易招白蟻　有這些跡象！白蟻已來襲

信義居家觀察，有4大類居家空間，最容易招來白蟻，第1類，是使用較多木質家具或木質裝潢者；第2類，是家中長期有潮濕、漏水或積水等問題；第3類，是房屋位置靠近公園、山區或水源；第4類，則是附近住家或街道有白蟻出沒的蹤跡。

如果家中的木質家具附近，出現像泥土隧道的「蟻道」，或是有咖啡色、芝麻大小般的糞便，甚至木質家具內部已經被侵蝕、呈現中空狀態了，通常就是白蟻來襲。

▲木質家具如果出現像泥土隧道的「蟻道」，或是有咖啡色、芝麻大小般的糞便，表示家具內部已經被白蟻侵蝕。（圖／取自PhotoAC）
▲木質家具如果出現像泥土隧道的「蟻道」，或是有咖啡色、芝麻大小般的糞便，表示家具內部已經被白蟻侵蝕。（圖／取自PhotoAC）
防範白蟻4對策：抗、乾、補、閉

若想防範白蟻入侵，信義居家也提出4種對策，首先，是「抗」，如果有木質家具和裝潢，可塗上護木油或護木漆，讓木頭表面減少與空氣、濕氣接觸，或是選用抗蟻性較佳的木頭如檜木等等。

第2是「乾」，也就是保持室內通風及乾燥，避免過度潮濕，假若屋內有漏水等狀況，應盡早處理。第3是「補」，如果牆面、門窗、地板有裂縫，就立即安排修補，避免白蟻從這些縫隙中入侵。

最後，是「閉」，在下雨時，將窗戶緊閉，能降低飛蟻進入屋內的機率。如果家中已經出現白蟻了，最好找專門的業者來處理，別自行噴殺蟲劑，否則可能驚動到白蟻，打亂其原本覓食的路徑後，白蟻會隨意逃竄，反而使得本來沒被入侵的地方也淪陷。

白蟻有趨光性！晚上最好關燈光　一招對付鑽進家中白蟻

此外，台大昆蟲系名譽教授徐爾烈曾建議，由於白蟻有趨光性，會往有燈的住家飛，所以晚上要關閉不必要的燈光、避免使用白光，並將窗簾、紗窗與門窗統統緊閉。

如果不小心鑽進來幾隻白蟻，可在水盆裡放水加清潔劑，放在電燈底下，白蟻就會跳進去自殺。但如果白蟻是從家裡冒出來，就要請專業人員處理，因為白蟻對住家和生活的危害非常大。

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