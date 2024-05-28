全球首座IKEA空中花園在台中　6/3開幕！打卡新地標6大亮點搶先看

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全球首座IKEA空中花園是消費者們新的放鬆好去處，也是拍照打卡的最佳地點，充滿趣味與創意的綠意空間，共分成6大特色區：
📍Hej IKEA 植栽排字：一進入戶外空中花園，就能看到大片的植栽排字！Hej在瑞典文是你好的意思，象徵歡迎消費者踏入IKEA空中花園，一起感受自然綠意的美好，拍照時可以同時拍到綠意排字與背後的都市高空景觀，形成獨特反差，一旁還有拿著花的超Q小熊親子大型公仔，是不可錯過的拍照打卡點。
📍城市花園：此區以瑞典四大城市命名，採用別稱庭園黑金的「腐植土」種植，由廢樹枝落葉有機物分解腐熟而成，具有豐富養分的天然土壤，種出一片綠意植栽。另設有咖啡渣環保共享區，消費者可以自備容器免費裝回家，將咖啡渣再利用作為植物肥料、除溼除臭劑等用途，一起資源循環再利用環保愛地球。
📍露天花市：除了感受城市中的綠意，也能把花花草草帶回家！IKEA露天花市巧妙運用二手的棧板堆疊展架，實現資源二次利用，同時擁有各種真植物，包含多肉、香草、爬藤、觀葉等，增添了空中花園的自然氛圍，歡迎熱愛植栽的朋友前來。
📍綠意迷宮：結合永續小知識打造的迷宮遊戲空間，由超人氣的鯊鯊、棕熊、小豬等角色分享日常環保的小撇步，像是冷氣的溫度每調高1度即可節省6%電力，讓大朋友與小朋友透過有趣的問答方式，了解如何從日常生活中實踐永續綠生活。
📍療癒綠洲：運用NÄMMARÖ系列戶外家具打造的異國風休息區。以溫暖療癒的木頭材質增添自然氛圍感，並加上大小不同的植栽交錯佈置而成，空間中有數張座椅與躺椅，以及圍籬上植栽與氛圍燈串，讓消費者進入綠洲後直接充滿異國度假感，享受放鬆自在氛圍。
📍戶外餐桌派對：此區以圓弧形的花圃環繞，放上造型簡約優雅的SEGERÖN戶外家具系列進行布置，粉末塗層鋼材耐用防水材質，耐用又容易保養，部分座椅加入繩纜手工編織設計，增添獨特的美感，未來將不定期舉辦各種精彩活動，適合全家大小前來走走，一邊眺望市景，一邊感受戶外綠意的美好。
IKEA於6月3日開幕日限定，前100名入場的宜家卡卡友即可獲神秘小禮物，同時於6月23日前在綠意迷宮中尋找IKEA永續小答案並填答問卷，即贈送永續好禮乙份。只要拍照打卡上傳至IKEA台中店粉絲團，還可以抽實用的戶外家具家飾等多項神秘禮物。
此外，家居品牌HOLA和樂家居針對台灣氣候推出「季節對策」，SNOW TOUCH冰紗系列號稱「一觸減6度」，主打「沁涼不遞減、耐磨耐抓」，今年推出「療癒奶昔白」新色，即起至6月12日，憑APP會員結帳，單筆消費滿$599 送SNOW TOUCH Q涼午睡枕，門市限定優惠，數量有限，送完為止。