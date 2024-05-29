Joeman資產配置「超過5成重壓房地產」　最怕中共打過來房價崩盤

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也有粉絲好奇Joeman的資產配置，他說自己「房子超過2間、有蠻多停車位的」，超過5成的資產重壓房地產，但是認為因為台灣有戰爭的風險，沒有那麼建議大家重壓房地產，「單純是我個人興趣比較喜歡房地產，因為我覺得房子本身是會有感情的」。
Joeman建議，資產配置為房地產、股票、加密貨幣，如果頭期款不夠的話，就是股票、加密貨幣，但是「頭期款夠的話，強力建議自己住的房子，至少要自己買」，認為雖然台灣有戰爭疑慮，「但是我還是覺得自住的房子，自己買的幸福感，是一輩子都無法比擬的，你能夠自己買下來，那才叫家」。
盤點Joeman房地產 新莊「起家厝」增幅超過5成
Joeman去年11月因涉嫌持有二級毒品大麻在住家被逮，讓他2013年以1200萬購入的新莊起家厝「一方城心」33.6坪2房曝光，當初入手時每坪單價約38萬元，如今社區行情為5字頭，若以同為低樓層3樓戶，來到最高單價59.7萬元的交易，Joeman房子增幅超過5成、超過700萬元。
至於Joeman在2020年買給媽媽的八里河景宅「昇陽九樂」高樓層戶，37.78坪含車位2房，總價1200萬元，每坪約41.5萬，但目前社區最高成交價為43萬元，大致持平。
此外，Joeman今年初也公開公開斥資日幣6500萬（購入時匯率折合新台幣約1500萬）買的東京全新透天厝（一戶建），物件是2023年才蓋好並帶土地持份的全新3層樓透天厝，土地面積22坪、建物面積25坪，位在東京都墨田區押上，走路4分鐘就有地鐵，10分鐘就可以到晴空塔。當時他認了因匯差，讓他買這間日本透天直接賠了150萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。