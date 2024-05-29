新青安5萬人搶買房！寬限期結束恐爆出清潮　他嗆：青安房誰要接

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原PO在PTT發問「5年後青安的房子誰要接？ 」認為炒房仔都說「在寬限期前就把房子賣掉，但是5年後青安政策都沒了，誰要接這波炒上去的老房子」。至於自住者工作到70歲才繳完房貸，他認為台灣40年後少子化，「現在一個月要繳3萬你覺得合理，以後接盤的人一個月繳6萬、9萬、12萬…..你覺得這數字要到多少才不合理？」
貼文一出讓兩派吵翻了，一派認為台灣房價沒有極限，5年後會有另一批新韭菜，也可能會有「50年房貸、寬限期10年」，甚至是超青安「80年房貸、免頭款」。另一派認為，大家都知道百分之百會崩盤，也有人認為「被套牢是活該」。
新青安對台灣房市有何影響？專家：房價上揚、生育率變更低
新青安貸款對國內房市有何影響？房產趨勢專家李同榮直言有3影響，1房市活絡與房價上揚，使得購屋者面臨更高的經濟壓力。2住宅面積縮小，這種趨勢不僅影響了生活品質，還對家庭結構和人口出生率產生了不利影響。3人口結構與出生率，使得台灣的人口粗出生率成為全球最低之一。
李同榮建議，應重新評估房市政策，新青安雖然短期內活絡了房市，但也帶來了房價上漲和居住空間縮小的問題。未來的房市政策應該更加平衡，關注長期民生需求，並且與人口政策協同，推動房市和社會的健康發展。執政者需要在政策制定和實施過程中更加謹慎，確保政策的可持續性和有效性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。