房市9大怪現象！排隊、封盤、鎖戶齊發　專家：今年買房會很崩潰

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何世昌指出，以往排隊買房只有少數區域的特定建案，但今年來大家應該都有聽說，網路社群流出照片、影片也不少，這股瘋潮涵蓋的範圍似乎擴大了。
怪現象2：抽籤
因為想要買房的人太多，不少建案採用登記抽籤的方式，中籤的人才有購買資格。何世昌提醒，如果遇到這種建案，消費者事前或許要先求神拜佛，衝一波運氣加持才行。
怪現象3：封盤
部份區域預售屋房價跳漲太快，建商怕今天賣太快、明天就後悔，於是開賣初期若反應太熱絡便封盤不賣，等進一步觀察市場或房價變化，調漲價格後再擇期重新銷售。
怪現象4：北客大舉南征
北部置產族與資金掀起「新南向」，尤其有台積電題材的區域，北部客買盤比例更高。
怪現象5：南客群起北伐
南部置產族口袋也是麥可麥可，「北伐軍」實力雄厚，如高雄客到台南買房、南部客（台南、高雄、屏東鳷）到台中買房、中南部客到桃園、新北買房，南北大軍各取所需。
怪現象6：鎖戶
有的建案雖然不封盤，但會把座向、格局等條件較佳的戶別先鎖住不賣，先賣比較難賣、或低樓層戶別，之後再賣條件較好、價格更高的戶別。何世昌點出，此情況過去就已存在，只是現在更為常見。
怪現象7：VIP都不VIP了
因為熱門建案太過搶手，即使是建商、代銷的VIP客戶，也不能保證買得到熱門建案。何世昌表示，如果這種現象持續下去，以後是不是要有個超級VVVVVVIP才能優先買房？
怪現象8：業者大多噤若寒蟬
有些購屋族感到很奇怪，為什麼自己去看的建案甲、建案乙都賣光了，但新聞卻看不到任何報導？原因在於「 平均地權條例」修正案實施後，業者怕惹麻煩，即使建案順銷也無意聲張，就怕太高調引來主管機關稽查。因此，像今年Q1預售屋成交金額暴衝，但報導熱銷建案的新聞並不多見。
怪現象9：整批帶看、現場競價
中古屋市場也出現供不應求的狀況，而越來越多仲介採用「整批帶看」的模式，一次把所有預約的人帶去看房，並且當場收斡旋。何世昌指出，雖然這種方式對買賣而言非常有效率，但對買方來說卻很殘酷，買不買得到當場就一翻兩瞪眼、價高者得。
房市9大怪現象引發討論，臉書粉專有近4萬人追蹤的投資部落客「邏輯投資」認為，「今年房市的FOMO氣氛特別強烈，我想通膨預期也給潛在購屋者帶來不少情緒面的壓力」。何世昌也感嘆：「天時地利人和，就連阿共仔也嚇不跑買房信心，台灣人的心臟像練蠱一樣越練越大顆！」