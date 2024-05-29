全台每戶2.52人再創新低！不是1房 專家揭「這房型」要用搶的
小宅趨勢煞不了車！根據內政部統計，全國每戶人口數量仍持續減少當中，今年4月底平均每戶僅剩下2.52人，寫下歷史新低數字，主要都會區中又以台北市平均一戶2.35人最少、高雄2.37人次之，台中2.67人最多。不過若比較過去4年多以來的變化，變化最多的也是台中市，平均每戶減少0.14人居六都之冠。專家揭露，小宅化趨勢持續，2房型產品賣最快。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，平均每戶人口減少成為趨勢，統計發現包括三代的比例減少、核心家庭的比例減少，單親的比例略增，變化最顯著的就是單人戶的數量大幅增加，影響主因當然是單身的人變多，除了不婚不生者以外，另外一種則可能與人口老化，喪偶導致變成單身增加有關，不過從人口結構的變化來看，小宅的需求仍會持續存在。
內政部戶量統計顯示，1991年平均每戶人口3.94人，2009年跌破每戶平均3人，每年維持穩定減少表現，今年寫下新低的平均每戶2.52人，主要都會區以北市的平均戶量最少，平均僅約2.35人，北市也是小宅最早開始興盛的區域，其次則是高雄市的2.37人，人口結構較年輕的台中市平均一戶2.67人，桃園市則是平均一戶2.55人。
若比較近年戶量變化，變化減少最多的是台中市由2020年的2.81人減少至2.67人，可能與住宅型態逐漸由大家庭透天轉為集合式住宅有關，另一方面新房子蓋好後，除了搬遷出去住也會分戶設籍，才能享有一些自用住宅的優惠，也會導致平均戶量減少，桃園市則是由2.68人減少至2.55人。
曾敬德表示，小宅興起背景一方面當然是因為房價高漲，開發商因單價上揚壓縮空間坪數，控制總價來吸引消費者，另一方面也是因為每戶的人口數量減少，降低大家對於空間的需求，若從未來趨勢來看，2房產品仍是現在賣最快的產品，小宅化的趨勢仍在發展當中。