6月新制／夏季電價啟動、25處科技抓違規　新北檢舉肇逃獎金1萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍夏季電價啟動 民生用電最高1度8.46元
夏季天氣炎熱，正是用電高峰期，電費相對較非夏月高昂，而台電自4月全面調漲電價、平均漲幅11%後，6月1日正式進行電費較貴的「夏季電價」收費，民生用電最高級距1度電要收8.46元，一直要到10月1日才恢復為非夏月電價。
台電指出，一般家庭非夏季（10月~5月）平均用電量為301度，電費約593元，夏季（6月~9月）平均用電量則為413度，電費約1023元，相較非夏季電費增加430元，當中有3成是受到夏月電價影響，其餘則是用電量增加導致。
根據 2022 年工研院「家庭用電資訊百科」資料指出，台灣家庭三大用電怪獸之首即為冷氣機，耗費的家中超過四分之一（27.64%）電力，夏季用電量冷氣占比更高達 47.16%。想知道最省錢的吹冷氣招式，請鎖定《NOWnews今日新聞》持續發布的開冷氣節電技巧與相關冷氣知識。
延伸閱讀：影／開冷氣最強「速冷1動作」 專家：開車的都知道！但不會運用
延伸閱讀：開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」 1吹法帳單不到2千
延伸閱讀：變頻冷氣別只會裝日立、大金！行家改吹「隱藏1牌」：省超多錢的
📍危勞津貼上路！這些職業深夜值勤每小時補貼100元
警察、消防、移民與空勤總隊等外勤人員因為工作性質特殊，需要24小時不分晝夜輪班執勤。內政部宣布，自6月1日起，將針對0時至6時，在第一線執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務者，支給每小時新台幣100元的實質補貼，預估約有6.9萬人受惠。
📍惡性腫瘤膽道阻塞 「金屬支架」納健保給付
健保署公布，6月1日起再擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，第3期以上不限癌別晚期患者，出現惡性膽道阻塞可適用，預估每年約4000多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。
📍台灣團體旅行團禁止赴中國
交通部宣布，鑑於中國並未開放該國團客來台，又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量兩岸情勢及國人旅運安全，6月1日起禁止旅行業招攬前往中國大陸的旅行團。不過，禁令宣布前原定於6月赴中國旅遊的1000多團旅遊團，仍可以按照原計畫出團。
📍機車駕照筆試改版 增危險感知影片題
機車交通事故頻傳，交通部公路局宣布，6月5日起改版機車考照的筆試試題，將原本10題情境圖片題，調整為「5題情境圖片題＋5題危險感知影片題」。
5題危險感知影片題，將以選擇題出題，由題庫隨機抽選題型，考生可參考交通部公路局109題「機車危險感知影片選擇題」題庫，或直接透過「交通部公路局汽機車線上隨機模擬考系統」熟悉試題態樣。
🔴地方性
📍台北市香堤廣場禁菸區範圍擴大 癮君子最重罰1萬元
台北市衛生局宣布，信義區香堤廣場周邊吸菸區除外的戶外區域禁菸，範圍為松高路、松智路、松壽路及松高路20巷間的區域，包含香堤大道、香堤大道廣場、松壽廣場、新光三越百貨台北信義新天地A8館、A9館、A11館一樓騎樓及地下一樓出入口周邊、微風松高一樓騎樓及面松高路門口之前方廣場、寒舍艾麗酒店松高路門口前方廣場、及實施禁菸措施區域內的周邊人行道。
若民眾在上述禁菸場所吸菸，將依《菸害防制法》第40條第2項規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰。
📍新北檢舉肇逃 最高送1萬元獎勵金
新北市警察局宣布，6月1日起，只要民眾上新北市交通大隊「交通事故影音上傳平台」，提供道路事故影像或檢舉肇事逃逸，影像與警察機關蒐集的事證不重複，而且經認定有助於釐清肇事原因者，即可依據「新北市政府警察局辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」規定，領到新台幣1000元至最高1萬元的獎勵金。
📍桃園市新增20處科技執法 抓未禮讓行人等6項違規
桃園市6月1日起，啟用建置於20處路口的多功能科技執法設備，包括桃園區7處、中壢區3處、八德區2處，而楊梅、新屋、大園、大溪、平鎮、龜山、龍潭及蘆竹區各1處，可偵測超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌、未保持路口淨空、跨越雙白線、未禮讓行人等6項違規行為。
📍新竹市新增5處科技執法 重點抓未停讓行人2項違規
新竹市警察局公告，針對易肇事高風險路口，例如慈雲路與埔頂二路口、經國路與中正路口、西大路與林森路口等3處，現行已執法中的科技執法點，擴充「未停讓行人」、「機車違規行駛人行道」偵測取締功能；並在中華路與林森路口南端、中華路與經國路口南端兩處，新建置路口多功能科技執法設備，提醒駕駛人務必留意行人用路安全。
📍花蓮旅遊補助6月開跑 雲林人可多領300元補助
403花蓮地震後，交通部觀光署啟動「振興花蓮觀光補助方案」，6月1日起，自由行旅客及團客入住花蓮縣合法旅宿補助，平日（周一至周四）每房每晚依實際住宿房價，最高補助1000元；假日（周五至周日）則最高補助500元。
除中央旅遊補助外，雲林縣政府加碼，設籍在雲林縣及旅外雲林民眾，6月起至年底前往花蓮旅遊且住宿者，每人加碼補助300元促進消費，名額為1萬名，用完為止。