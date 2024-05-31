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Kyrie Irving冠軍戰強碰老東家塞爾提克！由愛生恨恩怨情仇一次看

▲達拉斯獨行俠Kyrie Irving在西區決賽第5戰砍下36分5助攻，幫助球隊晉級總決賽，將碰頭前東家波士頓塞爾提克，準備為兩方的恩怨情仇劃下一個終點。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠Kyrie Irving在西區決賽第5戰砍下36分5助攻，幫助球隊晉級總決賽，將碰頭前東家波士頓塞爾提克，準備為兩方的恩怨情仇劃下一個終點。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

達拉斯獨行俠在今（31）日面對明尼蘇達灰狼，靠著雙星Luka Doncic、Kyrie Irving合砍72分，終場以124：103擊敗明尼蘇達灰狼，成功晉級總決賽。獨行俠將在總決賽碰頭波士頓塞爾提克，同時也是Irving的前東家、死對頭，過去他和塞爾提克球迷間有許多恩怨糾葛，堪稱是總決賽的最大看點。對於即將交手綠衫軍，Irving在賽後則成熟的表示：「他們擋在我們隊伍目標前面，如此而已。」顯見對於奪冠的決心之大，更勝於向塞爾提克完成甜蜜復仇。

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獨行俠還沒晉級　綠衫軍球迷開噴Irving

早在獨行俠從西區決賽晉級之前，這筆長達數年的恩怨，就已經在綠衫軍球迷間爆發。28日塞爾提克以4：0的橫掃之姿闖進總冠軍賽，當時就有不少人預期，獨行俠、塞爾提克會是本屆總冠軍賽的對戰組合，而這也讓綠衫軍球迷在比賽勝利過後，一同高喊「Fxxk Kyrie。」

這也讓總冠軍賽未打先轟動，所有人都引頸期盼，Irving作客塞爾提克時，將會掀起如何的新風血雨。而若要談起雙方的愛恨情仇，就不得不從Irving加入塞爾提克後說起。

由愛生恨　綠軍和Irving的愛恨糾葛

過去在2017轉戰塞爾提克時，Irving嘗試效仿老大哥「詹皇」LeBron James，成為球隊的領頭羊，球迷也很期待這位騎士的年輕後衛，能否用他華麗的球技，帶領綠軍打出佳績。

然而事與願違，在2017年至2019年效力塞爾提克的期間，傳出和球隊相處的不愉快，早就有離開球隊的念頭。而最終的爆發點，就是Irving在沒有和球隊管理層討論的情況下自行宣布要離開塞爾提克，和Kevin Durant、James Harden在布魯克林籃網合組三巨頭

不僅如此，離開綠軍加盟籃網後，每次回到綠軍主場比賽，Irving都不斷做出提升塞爾提克球迷憤怒的舉動。例如2021年首輪季後賽，Irving在第4戰後踩了塞爾提克球場中的Logo，甚至，在球場中燃燒鼠尾草、對觀眾席直接比出中指、和球迷在比賽中互噴垃圾話等等，這些惹怒綠軍球迷的種種舉動，已經成為Irving回到前東家主場的家常便飯。

▲達拉斯獨行俠二當家Kyrie Irving過去曾效力波士頓塞爾提克，當時傳出球隊氣氛不佳，最後不歡而散，如今可能會在決賽碰頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠二當家Kyrie Irving過去曾效力波士頓塞爾提克，當時傳出球隊氣氛不佳，最後不歡而散，如今可能會在決賽碰頭。（圖／美聯社／達志影像）
過去的新仇舊恨　總決賽一次結算

以上的總總，不難看出Irving成為塞爾提克球迷心頭之恨的原因。而這次兩方終於將在總決賽碰頭，也讓他們想要用噓聲教訓Irving的情緒來到最高點，期望在他面前拿下隊史暌違16年的總冠軍，完成一場快意的復仇，不過事主本人反倒顯得有些淡定。

對於即將要交手老東家，Irving在晉級總決賽後表示：「塞爾提克現在擋在了我們的目標之前，就只是這樣而已。」甚至還不忘鼓勵隊友：「享受這一刻，想想我們費了多少力才走到這一步，在這個聯盟裡，沒有什麼是理所當然的。」實在難以讓球迷想像，這是過去製造各種場外風波的Irving會說出的話。

現今的Irving成為獨行俠成穩的二當家，能在球隊一哥Luka Doncic進攻斷檔時提供火力支援，兩人在賽後訪問也時常展現好感情。成長蛻變後的Kyrie Irving再次碰上，青澀時期的自己曾經的東家，會激發出什麼樣的火花，或甚至是糾結出更多的恩怨，絕對都是這次總決賽的最大看點。


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