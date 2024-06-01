下雨了！變頻冷氣機「除濕功能」很耗電嗎　一堆人都搞錯使用時機

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原PO在PTT發問「冷氣開除濕功能很耗電是真的嗎」，他想說冷氣機比除濕機大台，直接開冷氣除濕功能就好，但又發現「有人說這樣很耗電」，嚇說：「真假啦？比冷氣耗電，還是比一般除濕機耗電？」貼文引發討論，一派點頭說冷氣除濕功能很耗電，而且還「臭很快」，但另派認為溫度開太低才耗電。
到底冷氣除濕功能有多耗電？經濟部能源局先前在臉書分享，指出使用冷氣機「除濕功能」除濕，所需時間約是使用除濕機得1/3，但耗電量卻比使用除濕機高出2倍。
進一步比較冷氣「除濕」與「冷氣」兩模式，要降到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說除濕模式反而更耗電。因此，如果想開冷氣來達到除濕效果，建議直接用冷氣模式就好。
專家：3狀況開冷氣除濕快速降溫又省電
如果冷氣模式就能順便除濕，為何冷氣廠商還要設計「除濕功能」？有多年經驗的特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）告訴《NOWnews今日新聞》說，其實在陰天、雨天及不冷不熱等3種狀況下，反而會建議先開冷氣的「除濕」，「這時候很特別的是，你會發現溫度自然降下來，就會涼涼的，但你沒開冷氣，因為濕度一少、溫度自然就降」。
黃智延進一步說明，所謂不冷不熱的狀態是指，當室外28~29度時，室內可能才24~25度，此時大家開冷氣多直接下殺到20度、18度，但這時如果開冷氣的除濕模式，溫度稍稍瞬間降一點點，大概23度，可是人就覺得舒服了。他指出，台灣覺得熱是因為濕度高，台灣只要把濕度降下來，就舒服，不一定要開冷氣開整天。
濕度65~70以上 建議可先開冷氣除濕
如果家中有濕度顯示器，濕度高於多少時建議開冷氣除溼功能呢？黃智延表示，台灣一般習慣的濕度是在60度上下，太低會不舒服要補充水分，建議可在65~70度以上時開冷氣除濕，「濕度降到60度上下就很舒適」。此外，他也提醒，冷氣開久時室內濕度會降低，建議可放杯水調節濕度，以免濕度太低而出現不適感受。
冷氣有除溼功能了，那麼還需要買除濕機嗎？怡和家電店長強先生曾說明，冷氣的除溼模式，它的極限大概是相對濕度55至60%，但除濕機可以降到30至40%，畢竟冷氣它發明的目的還是拿來製冷，只是它在製冷時會跟空氣做冷熱交換，順便把濕氣帶走而已。