狄鶯痛恨孫鵬一家人「放話離婚」！等兒子孫安佐病好就分開

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狄鶯不滿孫鵬一家人，特別點名大姑跟大姑兒子，還透露大姑兒子是製作人陳柏成，陳柏成能踏入演藝圈，也是靠孫鵬的關係，孫安佐未出事前，陳柏成都會叫孫安佐上節目，現在鬧出吸毒風波卻疑似撇得一乾二淨，讓狄鶯覺得母子倆被利用，感到十分心寒，表示等孫安佐的病好後，打算離婚。
對於狄鶯的指控，根據《TVBS新聞網》報導，陳柏成認為這些都是狄鶯的情緒發言「子虛烏有」，若再講出與事實不符的言論，他不排除提告。
回顧孫安佐呼麻事件，是發生於4月，孫安佐在泰國疑似精神異常、私闖民宅，還在屋內脫褲子露下體，總計被警方帶走3次，最後一次是在5月9日，據悉孫安佐是被送至當地的精神病院；狄鶯接獲消息，立即隻身前往當地救兒，狄鶯覺得兒子在泰國被下蠱，透露孫安佐返台彷彿中邪，不吃不睡老往外跑，最後只好求助身心科；而5月24日，孫安佐曾悄悄開直播，他坦言：「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？」認為自己目前最大的課題「就是要放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」掀起網友熱議。不過對於外界謠言，孫安佐曾多次發文回應，也表示自己沒有發瘋，希望大家冷靜一點。
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