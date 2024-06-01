狄鶯飛泰國精神病院！一見孫安佐痛哭：他被下蠱　找阿西妻救兒子

狄鶯痛恨孫鵬一家人「放話離婚」！等兒子孫安佐病好就分開

▲孫安佐（左）再度傳出脫序行為，狄鶯（右圖左1）隻身救兒，身旁不見老公孫鵬身影，原因與大姑（孫鵬姊姊）有關。（圖／孫安佐IG、狄鶯FB）
▲孫安佐（左）再度傳出脫序行為，狄鶯（右圖左1）隻身救兒，身旁不見老公孫鵬身影，原因與大姑（孫鵬姊姊）有關。（圖／孫安佐IG、狄鶯FB）

記者陳雅蘭／綜合報導

狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，繼2018年在美國涉犯恐怖威脅、拘禁4個月後，上個月（5／31）再傳出脫序行為，他在泰國呼麻導致精神錯亂、私闖民宅，最後被警方帶走，狄鶯獨自飛往當地救兒，疑似身心俱疲的她，受訪坦言不滿「孫家的人」萌生離婚念頭，甚至開嗆大姑（孫鵬姊姊）以及大姑的製作人兒子陳柏成，《NOWnews今日新聞》致電狄鶯，截稿前未予回應；陳柏成也對此發聲，表示狄鶯的言論「子虛烏有」。

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▲孫安佐在泰國呼麻、私闖民宅，最後遭到警方帶走的畫面被曝光。（圖／THAIRATH TV Originals YouTube）
▲孫安佐在泰國呼麻、私闖民宅，最後遭到警方帶走的畫面被曝光。（圖／THAIRATH TV Originals YouTube）
根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯5月6日獨自飛往泰國救孫安佐，孫鵬未同行的原因，是因為5月7日親姐要從日本來台借住，而9日狄鶯帶著孫安佐返家時，大姑看見孫安佐彷彿見鬼，大姑趕緊叫製作人兒子來接她「逃離孫家」。

狄鶯不滿孫鵬一家人，特別點名大姑跟大姑兒子，還透露大姑兒子是製作人陳柏成，陳柏成能踏入演藝圈，也是靠孫鵬的關係，孫安佐未出事前，陳柏成都會叫孫安佐上節目，現在鬧出吸毒風波卻疑似撇得一乾二淨，讓狄鶯覺得母子倆被利用，感到十分心寒，表示等孫安佐的病好後，打算離婚。

對於狄鶯的指控，根據《TVBS新聞網》報導，陳柏成認為這些都是狄鶯的情緒發言「子虛烏有」，若再講出與事實不符的言論，他不排除提告。

回顧孫安佐呼麻事件，是發生於4月，孫安佐在泰國疑似精神異常、私闖民宅，還在屋內脫褲子露下體，總計被警方帶走3次，最後一次是在5月9日，據悉孫安佐是被送至當地的精神病院；狄鶯接獲消息，立即隻身前往當地救兒，狄鶯覺得兒子在泰國被下蠱，透露孫安佐返台彷彿中邪，不吃不睡老往外跑，最後只好求助身心科；而5月24日，孫安佐曾悄悄開直播，他坦言：「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？」認為自己目前最大的課題「就是要放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」掀起網友熱議。不過對於外界謠言，孫安佐曾多次發文回應，也表示自己沒有發瘋，希望大家冷靜一點。

▲▼孫安佐疑似回應自己被下蠱一事。（圖／孫安佐IG）
▲▼孫安佐疑似回應自己被下蠱一事，澄清「沒有發瘋」。（圖／孫安佐IG）
▲▼孫安佐疑似回應自己被下蠱一事。（圖／孫安佐IG）
 
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