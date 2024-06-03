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蔣淯安絕對值超級頂薪！無愧台灣艾佛森美名　曾跨聯盟奪3座MVP

▲台啤雲豹後衛蔣淯安，曾跨聯盟奪3座MVP，本次T1冠軍戰前3戰也繳出亮眼成績，成非旅外後衛第一人，外界也關注他合約到期後的動向。（圖／NOWnews資料照）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安，曾跨聯盟奪3座MVP，本次T1冠軍戰前3戰也繳出亮眼成績，成非旅外後衛第一人，外界也關注他合約到期後的動向。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

桃園台啤永豐雲豹在T1聯盟總冠軍賽，以直落四橫掃臺北戰神，奪下球隊成軍三年來首冠。其中，有「台灣艾佛森」的控衛蔣淯安功不可沒，在「4+1」合約到期後將落腳何處，成為外界關注焦點。蔣淯安身高雖然僅有174公分，但憑藉切入速度以及精準外線，在SBL時期就曾率隊奪冠，並拿下2次年度MVP轉戰T1聯盟的首年就奪下MVP，如今再帶領雲豹拿下隊史首冠，足以堪稱台灣非旅外的後衛第一人

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SBL時期發跡　率隊2度奪冠

蔣淯安就讀青年高中，曾入選第1屆U16亞青男籃賽中華代表隊，當時的隊友中有陳盈駿、陳冠全等人。大學進入台體大開始展露頭角，並在大三那年和呂奇旻、吳志祥組成「三劍客」，擊敗文化大學，拿下校史首冠。

大學畢業後，蔣淯安一度想先考取教師資格，而沒要繼續走籃球路。不過在學長范耿祥邀約下，才開始跟著達欣練球，並2014年選秀時被台啤在第5順位選下。

在台啤的前2年，蔣淯安從板凳出發，穩扎穩打，逐漸成為球隊核心，最後在2019年、2020年率領球隊，連續拿下2座SBL總冠軍。蔣淯安自己也分別拿下2次年度MVP，並成為自田壘、周儀翔後第3位連霸MVP的SBL球員

▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，他也將為自己爭取一張頂薪合約。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，他也將為自己爭取一張頂薪合約。（圖／T1聯盟提供）
轉戰T1維持高水準　無愧台灣艾佛森美名

2021年中，台啤宣布改以台啤英熊之名加入T1聯盟，蔣淯安也維持高水準表現，雖然前2年沒能率隊闖入總冠軍賽，不過還是拿下2021-2022年球季的年度MVP，是跨聯盟拿下的個人第3座MVP

在桃園雲豹、台啤英熊合併後，蔣淯安成為後場最強戰力，例行賽場均17.4分、6.1助攻、4.3籃板，並帶隊一路勇闖總冠軍賽。雖然在第4戰因傷缺席，但前3戰場均17分，三分球20投9中，三分命中率4成5，第3場聽牌戰，更是在首節狂飆14分，早早將比賽定調。

現年32歲，並即將在8月滿33歲的蔣淯安，下一場合約至關重要，在走完和台啤的「4+1」合約後，身價水漲船高。優秀的突破能力，穩地的控球以及精準的外線，不論放在台灣籃壇的各個聯賽，都能稱得上是本土頂尖後衛。預計未來投入自由市場，也將掀起國內籃壇的搶人大戰


▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)
▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)

🏀蔣淯安小檔案

  • 身高：174公分
  • 體重：65公斤
  • 經歷：高中青年高中、大學國立臺灣體育運動大學
  • SBL選秀：2014年首輪第5順位、台灣啤酒選中
  • 2014-2021  SBL台灣啤酒
  • 2021-2023  T1台灣啤酒英熊
  • 2023–至今 T1台啤永豐雲豹
  • 生涯特殊表現：
  • T1聯盟總冠軍（2024）
  • 3×超級籃球聯賽總冠軍（2016、2020、2021）
  • 超級籃球聯賽總冠軍賽MVP（2020）
  • T1聯盟年度MVP（2022）
  • 2×超級籃球聯賽年度MVP（2019、2020）
  • 3×T1聯盟年度第一隊（2022–2024）
  • 資料來源：維基百科、T1聯盟官網

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