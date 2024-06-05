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拚Popeyes！「紐約最美味」本村炸雞6/6微風北車開幕　菜單價格曝

▲台灣速食界開打炸雞大戰！「最強炸雞」Popeyes上週在南陽商圈許昌街開幕引爆排隊人潮，紐約最美味炸雞「本村炸雞」，明在微風北車見客，搶先開箱韓式炸雞菜單、價格、優惠一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣速食界開打炸雞大戰！「最強炸雞」Popeyes上週在南陽商圈許昌街開幕引爆排隊人潮，紐約最美味炸雞「本村炸雞」，明在微風北車見客，搶先開箱韓式炸雞菜單、價格、優惠一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣速食界開打炸雞大戰！繼上週「最強炸雞」Popeyes，在南陽商圈許昌街開幕引爆排隊人潮，有「紐約最美味炸雞」之稱的「本村炸雞」，也將於明（6）日在微風北車見客。《NOWnews今日新聞》記者搶先帶大家開箱，韓國釜山人氣韓式炸雞Bonchon開幕優惠、菜單價格一次整理。

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韓國釜山的「本村炸雞 Bonchon（본촌）」來頭可不小，2002年以「我的故鄉」為名迅速擴展版圖，目前在美國、法國、新加坡、泰國等全球10個國家擁有450多間分店，除了招牌韓式炸雞外，還提供多種道地韓國料理，而被《紐約時報》評為「紐約最美味炸雞」。總算2024年登陸台灣，將在6月6日於微風台北車站見客。

▲「本村炸雞 Bonchon（본촌）」店內裝潢採用大量霓虹燈管搭配跑馬燈，營造出年輕氣氛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「本村炸雞 Bonchon（본촌）」店內裝潢採用大量霓虹燈管搭配跑馬燈，營造出年輕氣氛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打「雙重炸製工藝」的「本村炸雞」，搭配手工刷醬，外皮超酥脆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主打「雙重炸製工藝」的「本村炸雞」，搭配手工刷醬，外皮超酥脆。（圖／記者蕭涵云攝）
「本村炸雞」主打「雙重炸製工藝」結合「手工刷醬」，均勻地將獨家醬汁刷在炸雞上，使炸雞外皮能保有酥脆口感、內部雞肉仍多汁嫩滑，《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱試吃，本村炸雞一口咬下、外皮真的有如脆殼般酥爽，並沾裹滿滿香醇濃厚的獨到醬汁。加入韓國全羅道新安優質千日鹽調製黃金比例的「經典洋釀」，甜辣口感不會過於嗆辣；選用韓國昌寧濕地培育的優質大蒜製作的「招牌蒜醬」，吃起來蒜味裡帶有蜜香；「秘製香辣」醬油則源自三代傳承70年的濃郁獨特香辣口感。

▲吃韓式炸雞還可搭配熱騰騰的「豬肉泡菜鍋」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吃韓式炸雞還可搭配熱騰騰的「豬肉泡菜鍋」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可與生菜一起享用的「辣炒豬肉」299元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可與生菜一起享用的「辣炒豬肉」299元。（圖／記者蕭涵云攝）
「本村炸雞」提供綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價格為119元～519元。製作特別粉紅醬口味的「辣炒年糕」有原味219元、起司249元、粉紅239元可選；可以搭配359元的「韓式五花肉」附上秘製沾醬可以新鮮蔥絲、蒜片包著吃，或119元的「炸韓式魚板」，還可來上一碗熱呼呼的「豬肉泡菜鍋」279元、「豬肉辣豆腐鍋」239元、「海鮮豆腐鍋」279元。

▲台灣人愛吃的「韓式煎餅」259元～279元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人愛吃的「韓式煎餅」259元～279元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在當紅的韓國甜點「冰淇淋可頌鬆餅」，也能在本村炸雞裡享用，酥爽好吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在當紅的韓國甜點「冰淇淋可頌鬆餅」，也能在本村炸雞裡享用，酥爽好吃。（圖／記者蕭涵云攝）
而將韓式炸雞結合美式漢堡，以柔軟蓬鬆的麵包夾上香脆雞腿排，再搭配經典醬汁及新鮮生菜，正是在紐約大受歡迎的「炸雞漢堡」售價169元。「本村炸雞」必點菜色還有「牛肉起司薯條」109元、「年糕香腸串」99元。最棒的是，店裡也能吃到韓國人氣甜點「冰淇淋可頌鬆餅」，一次提供黑糖肉桂、焦糖香蕉、綜合莓果、巧克力餅乾，價格落在120～130元。

📌免費吃雞翅！本村炸雞開幕優惠
「本村炸雞 Bonchon」首三日開幕優惠，6月6日至6月8日，前20組顧客凡購買任一口味炸雞（中份或大份），免費贈送「小份雞翅」一份（口味任選）；開幕期間到店消費滿1千元，贈送「Bonchon本村炸雞限量款雞腿」扇子，數量有限，贈完為止。
本村炸雞Bonchon 資訊
地址：北車微風（台北市中正區北平西路3號2樓）
電話：02-2314-8066
時間：週一至週日10:00-22:00

▲本村炸雞也有提供套餐選擇，雙人套餐特價988元，方便民眾享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本村炸雞也有提供套餐選擇，雙人套餐特價988元，方便民眾享用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本村炸雞掀起北車商圈炸雞大戰，店裝搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲本村炸雞掀起北車商圈炸雞大戰，店裝搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「最強炸雞」Popeyes台灣菜單搶先看！炸雞一塊75元、30款套餐143元起
來自美國路易斯安那州、有半世紀歷史的「Popeyes」，被封為「美國最強炸雞」，招牌「爽脆炸雞」以秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達12小時，並以純手工20次裹製粉漿工序；而2019年才推出的「布里歐雞腿堡」，則以鬆脆鮮嫩雞腿排結合奶香法式布里歐麵包，也圈粉無數。Popeyes「極磅爽脆炸雞」單點一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元，都有原味及辣味可選。

沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」脆中帶有酥鬆口感很特別，有5塊99元、9塊165元選擇；另有5塊99元的「爽脆香香啃骨雞」、「鬆脆雞柳條」則是115元。以牛油酥炸的「肯瓊裹漿脆脆薯條」，還有「秘製比司吉」1塊含果醬63元、「香炸布朗尼」3塊45元都是必吃餐點。Popeyes還為台灣獨家推出「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」2款飲品。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業

▲Popeyes炸雞個人餐最便宜143元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞個人餐最便宜143元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲搶到Popeyes炸雞首批內用的民眾，開心大快朵頤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞一開幕就有大批民眾朝聖。（圖／記者蕭涵云攝）

Popeyes炸雞頭香6點排隊5小時直擊　開幕逾200人擠爆許昌南陽商圈

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