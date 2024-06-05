拚Popeyes！「紐約最美味」本村炸雞6/6微風北車開幕　菜單價格曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
「本村炸雞」主打「雙重炸製工藝」結合「手工刷醬」，均勻地將獨家醬汁刷在炸雞上，使炸雞外皮能保有酥脆口感、內部雞肉仍多汁嫩滑，《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱試吃，本村炸雞一口咬下、外皮真的有如脆殼般酥爽，並沾裹滿滿香醇濃厚的獨到醬汁。加入韓國全羅道新安優質千日鹽調製黃金比例的「經典洋釀」，甜辣口感不會過於嗆辣；選用韓國昌寧濕地培育的優質大蒜製作的「招牌蒜醬」，吃起來蒜味裡帶有蜜香；「秘製香辣」醬油則源自三代傳承70年的濃郁獨特香辣口感。
「本村炸雞」提供綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價格為119元～519元。製作特別粉紅醬口味的「辣炒年糕」有原味219元、起司249元、粉紅239元可選；可以搭配359元的「韓式五花肉」附上秘製沾醬可以新鮮蔥絲、蒜片包著吃，或119元的「炸韓式魚板」，還可來上一碗熱呼呼的「豬肉泡菜鍋」279元、「豬肉辣豆腐鍋」239元、「海鮮豆腐鍋」279元。
而將韓式炸雞結合美式漢堡，以柔軟蓬鬆的麵包夾上香脆雞腿排，再搭配經典醬汁及新鮮生菜，正是在紐約大受歡迎的「炸雞漢堡」售價169元。「本村炸雞」必點菜色還有「牛肉起司薯條」109元、「年糕香腸串」99元。最棒的是，店裡也能吃到韓國人氣甜點「冰淇淋可頌鬆餅」，一次提供黑糖肉桂、焦糖香蕉、綜合莓果、巧克力餅乾，價格落在120～130元。
📌免費吃雞翅！本村炸雞開幕優惠
「本村炸雞 Bonchon」首三日開幕優惠，6月6日至6月8日，前20組顧客凡購買任一口味炸雞（中份或大份），免費贈送「小份雞翅」一份（口味任選）；開幕期間到店消費滿1千元，贈送「Bonchon本村炸雞限量款雞腿」扇子，數量有限，贈完為止。
本村炸雞Bonchon 資訊
地址：北車微風（台北市中正區北平西路3號2樓）
電話：02-2314-8066
時間：週一至週日10:00-22:00
📌「最強炸雞」Popeyes台灣菜單搶先看！炸雞一塊75元、30款套餐143元起
來自美國路易斯安那州、有半世紀歷史的「Popeyes」，被封為「美國最強炸雞」，招牌「爽脆炸雞」以秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達
沾裹BBQ醬的「鬆脆小鮮肉雞塊」脆中帶有酥鬆口感很特別，有5塊99元、9塊165元選擇；另有5塊99元的「爽脆香香啃骨雞」、「鬆脆雞柳條」則是115元。以牛油酥炸的「肯瓊裹漿脆脆薯條」，還有「秘製比司吉」1塊含果醬63元、「香炸布朗尼」3塊45元都是必吃餐點。Popeyes還為台灣獨家推出「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」2款飲品。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業