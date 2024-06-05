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吹冷氣風量開「自動模式」最省電？台電認：遙控器這按鍵又冷又省

▲變頻冷氣使用時設定的溫度與風量模式，都與耗電量高低息息相關。（圖／記者徐銘穗攝）
▲變頻冷氣使用時設定的溫度與風量模式，都與耗電量高低息息相關。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣愈來愈熱，沒冷氣很難熬！不過夏季電價已經啟動，每度電費最高1度8.46元，想過個舒適夏天，又怕收到電費帳單時會吐血，冷氣師傅提醒，就算是變頻冷氣，「風量忽大忽小也會比較耗電」，那麼風量是不是設定「自動模式」最省電？台電公開吹冷氣提升冷房效率8大招，冷氣遙控器這按鍵又冷又省電。

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一名網友日前在論壇發文，表示家裡新裝一台變頻冷氣，冷氣師傅建議冷氣最好設定固定溫度，再調整風量，還特別提醒他說「如果風量忽大忽小會比較耗電」，他好奇「這樣的話不是設定『自動模式』更省電嗎？」

貼文引發討論，一名網友分享朋友是開業的冷氣裝修師傅，建議不論哪個牌子的變頻冷氣都應該設定自動模式，而且溫度不要調太低；也有人說自己都是手動調整風量，覺得冷就把風量轉小，太熱再調大；還有網友認為風量開微、就是最小最省電。

▲冷氣師傅建議，不論哪個牌子的變頻冷氣，風量都開「自動模式」最省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣師傅建議，不論哪個牌子的變頻冷氣，風量都開「自動模式」最省電。（圖／記者徐銘穗攝）
事實上，台電過去曾發布冷氣省電守則，開冷氣時溫度建議設定在26至28度之間，溫度每調高1度，將可減少6%的空調電力。剛開冷氣時可先將出風口往上調，並且先打開房間或空間的門窗，讓熱氣散去再關上，加速室內降溫。

台電提醒，開冷氣時，使用不同的模式會有不同的耗電量，睡覺時開冷氣，建議可使用「舒眠模式」，會在使用者入睡之後將溫度上調1至2度，避免半夜被冷醒的情況，而當溫度上升、冷氣的耗電量減少，也就能夠達到省電的效果。台電也提供以下提升冷房效率8大招，冷房效率愈佳愈省電。

1. 選購功率足夠的機種。

2. 室內降溫：白天拉上窗簾、玻璃貼上隔熱貼、關閉電器電源。

3. 先拖地讓地板降溫。

4. 在開冷氣前，先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣。

5. 開啟冷氣後，將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣的散佈更均勻。

6. 搭配電風扇、循環扇幫助室內空氣循環。

7. 關窗、關門，避免冷氣外流。

8. 定期清洗濾網，約2至3個星期清洗1次。

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