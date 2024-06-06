老屋翻新必看「超省錢裝修術」3重點　塑膠地板、美耐板小資最愛

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在小家庭的世代，小坪數空間規劃成為潮流，想打造寬闊、敞朗的祕訣在於鏡子與玻璃，鏡子能夠反射光線，增加空間的深度感，在客廳或走廊安裝大面積的鏡子，可以讓空間顯得更加寬敞明亮；而玻璃的穿透性質，讓空間與空間能夠互通、交流，如此一來，便可解決空間感不夠的疑慮。
另外選擇使用淺色系的牆面和家具，可以提升空間明亮感和寬敞感。白色、米色、淺灰色等都是不錯的選擇，可以讓房間看起來更加開闊。
二、收納技巧：小空間大利用
系統櫃相當容易拆解與組裝，施工期短，居家儲物量更是相當可觀，而系統櫃亦可搭配五金、面板與各式配件，讓櫃體符合室內風格，尤其它經濟實惠、材料又環保，正適合小資族打造家裡不可或缺的物件。
除了櫃體，也能在廚房、浴室、臥室等牆面安裝一些掛鉤、架子，充分達到空間利用，或是選擇多功能家具，現在市面上有許多帶有儲物空間的床、沙發、茶几等，這些家具可以幫助你更好的組織和存放物品。
三、便宜建材：質量與價格兼顧
建材選擇是裝修費用多寡的關鍵，想兼顧室內質感，又想有效控制預算的民眾，可以參考以下建議：
塑膠地板－由於花色款式豐富、質感漸漸提升，最重要的是價格相當親民，因此在裝修界變得相當熱門，沒有太多預算安裝實木地板的話，塑膠地板會是很適合的選擇。
特殊壁紙－客餐廳、臥室區通常都會設計一面主牆作視覺焦點，如果使用大理石、板岩或文化石等建材，預算恐怕讓小資族吃不消，而特殊壁紙能滿足色彩與圖樣需求，甚至可以客製化設計，施工快且替換也容易。
美耐板－具有抗汙耐磨的特性，適合放在家中容易積塵、損傷的地方，美耐板款式多元且價格便宜、耐用、好清潔、防水防焰。
人造石－屬於耐用耐高溫的建材，以天然石材碎料合成的人造石，表面光滑細膩，磨損後可修補再生，安全無毒的特性，成為打造廚房檯面、浴室洗手台的首選。
省錢裝修術讓小資族在有限的預算內打造理想的居住空間，經濟壓力減輕了，家也變美了！透過精明選材、合理利用空間和掌握收納技巧，你可以讓家裡變得更加美觀、舒適且實用。無論是新房裝修還是舊房翻新，掌握技巧就能幫助你在裝修過程事半功倍，實現夢想中的家居生活。