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NBA總冠軍賽／Irving踩完塞爾提克主場Logo陷詛咒！17戰狂吞16敗

▲達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving，自從2021年蓄意踩踏波士頓塞爾提克的主場Logo後，面對綠衫軍總共17戰只贏下1場比賽，彷彿陷入魔咒。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving，自從2021年蓄意踩踏波士頓塞爾提克的主場Logo後，面對綠衫軍總共17戰只贏下1場比賽，彷彿陷入魔咒。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

波士頓塞爾提克今（7）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，進行NBA美國職籃總冠軍賽的首戰，以107：89痛宰獨行俠，取得系列賽1：0領先。其中，獨行俠雙星的Kyrie Irving面對有種種恩怨的前東家，全場表現低迷，只拿下12分、2助攻、3籃板，整體命中率僅有3成16。有波士頓當地媒體發現，自從Kyrie Irving在2021年踩踏塞爾提克主場Logo「Lucky」後面對綠衫軍的戰績為1勝16敗，近期在波士頓主場更是連續吞下11敗，彷彿深陷詛咒

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率領籃網快意復仇　踩踏Logo引怒火

2021年東區季後賽首輪，是Kyrie Irving首次在季後賽回到塞爾提克主場，此前兩邊就已累積不少恩怨，當時Kyrie Irving率領布魯克林籃網以4：1淘汰塞爾提克，對綠衫軍球迷完成快意復仇。

不僅如此，Kyrie Irving還在第4戰勝出後，刻意踩踏了塞爾提克球場中的球隊Logo。踩踏別隊的主場Logo本身就相當不尊敬，再加上塞爾提克球隊Logo上的人物，被稱為幸運妖精（Lucky the Leprechaun，角色的原型是來自愛爾蘭的傳說故事中的矮精靈，Kyrie Irving這一舉動也無疑更加引燃了球迷心中怒火。

表現差強人意　彷彿深陷詛咒

不過自從踩踏「Lucky」後，Kyrie Irving似乎也踩掉了自己的運氣。撇除2021年季後賽首輪的第5戰，Kyrie Irving帶領籃網拿下關門戰，並前進季後賽次輪。Kyrie Irving總共和塞爾提克交手了17次，寫下1勝16負的慘澹成績，在綠衫軍主場更是已經連續11場比賽吞敗

本場總冠軍賽的表現也彷彿受詛咒影響，表現不慎理想，全場只拿下12分、2助攻、3籃板，總共19投6中，命中率僅有3成16，外線三分球是更慘的5投0中，外加發生3次失誤，正負值也是全隊最低的-19。下場比賽依然還是在塞爾提克主場進行，Kyrie Irving能否擺脫詛咒，也將影響獨行俠的奪冠之路。




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