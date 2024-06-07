Kyrie Irving一拿球就被噓！賽前加練卻19投6中　Doncic孤立無援

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Doncic今晚鞠躬盡瘁，全場出賽38分鐘，在弱側不斷有人來包夾的情況下，還是26投12中，拿下30分10籃板，打出該有的水準。但讓人意外的是，Doncic全場竟然只有傳出1助攻，這對於他這種超級持球核心來說，無疑相當罕見。
在總冠軍賽開打之前，Doncic在今年季後賽場均8.8次助攻，排名聯盟第一。而在此之前，獨行俠的賽季最低助攻紀錄也有14次，今晚他們團隊卻只送出了9次。
這當然是塞爾提克有意為之，Jayson Tatum在受訪時表示，像Doncic這樣的球員一定會得到他該拿分數的，而他們要做的工作就是守住其他球員。今晚獨行俠除了Doncic之外的其他人只得到59分，Kyrie Irving只有得到12分和2次助攻，完全沒有進入到比賽節奏。
Irving熄火 全場被狂噓
根據美國媒體賽前說法，Irving今天提前到場練球，但他卻手感全無，面對塞爾提克高大的防守者，打得很不適應，而且由於過去和塞爾提克的「淵源」，他每次拿球都會被噓，比賽中甚至出現運球運到腳上和離譜傳球出界的失誤，發揮低迷。
不過Irving過往在進入一個系列賽時，常常會有「開機」較慢的問題，這是他第一場面對塞爾提克，對方對他的防守模式也有所不同。或許在經過調整之後，他有機會在後續賽事反彈。
Doncic賽後也沒有苛責隊友，只是要球隊專注於下一場比賽，「我認為我們今天的投籃機會很不錯，只是沒投進而已。我們要一場一場的打，現在第一場比賽已經結束，我們必須回看影片，看看我們哪裡做錯了，然後繼續專注於下一場比賽。」