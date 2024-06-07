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Doncic砍30分成空！追平Duncan史詩紀錄　獨行俠仍遭塞爾提克痛宰

▲達拉斯獨行俠主將Luka Doncic在冠軍賽砍下30分、10籃板，成為繼聖安東尼奧馬刺傳奇球星Tim Duncan後，首位在冠軍賽初登板就繳出雙10成績的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠主將Luka Doncic在冠軍賽砍下30分、10籃板，成為繼聖安東尼奧馬刺傳奇球星Tim Duncan後，首位在冠軍賽初登板就繳出雙10成績的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

達拉斯獨行俠主將Luka Doncic今（7）日面對波士頓塞爾提克，在生涯首場總冠軍賽砍下30分、10籃板的亮眼數據，一舉成為自1999年聖安東尼奧馬刺的傳奇球星「石佛」Tim Duncan後，首位冠軍賽初登板就砍下雙10成績的球員。然而，獨行俠全隊遭到嚴密盯防，更讓Luka Doncic全場只傳出1次助攻，最終塞爾提克外線多點開花，以107：89痛宰獨行俠，取得系列賽1：0領先。

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冠軍賽首戰比肩石佛　再寫25歲超神紀錄

冠軍賽的首戰作客塞爾提克，Luka Doncic單場26投12中，砍下全場最高的30分，外加10籃板，單場達成雙10數據。根據《NBA on ESPN》的統計，Luka Doncic成為自1999年的馬刺傳奇中鋒Tim Duncan後，近25年來首位在冠軍賽初登場，就奪下雙10數據的球員

另一方面，這也是Luka Doncic生涯第17次，以30分得分寫下雙10的紀錄，成為達成次數最多的25歲以下球員，一舉超越了「詹皇」LeBron James、「天勾」Kareem Abdul-Jabbar以及Wilt Chamberlain等一眾傳奇球星。

塞爾提克成功防守　獨行俠遭痛宰

然而，塞爾提克成功的防守戰術，也完全阻斷Luka Doncic以外的獨行俠進攻，他們讓以開闊傳球視野著稱的Luka Doncic，全場只傳出1次助攻，而這也是他本季首次單場傳出少於3次助攻，實在相當罕見

獨行俠在第2節就陷入29分大幅落後，雖然Luka Doncic憑藉一己之力在第3節將比分追近至8分差，但塞爾提克的外線投射在決勝節爆發，最終以107：89大比分擊敗塞爾提克，而Luka Doncic今晚的史詩紀錄也顯得格外悲情。




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