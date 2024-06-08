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玉山盃桃園市有機會奪5年內第4冠！平鎮柯敬賢旅外加盟道奇最終戰

▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，他也成為偶像大谷翔平未來的小師弟。（圖／玉山盃提供）
▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，他也成為偶像大谷翔平未來的小師弟。（圖／玉山盃提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024玉山盃全國青棒錦標賽今（8）日將在天母球場上演最終決戰，由桃園市出戰台南市，桃園市由平鎮高中陽念希、柯敬賢等中華隊U18好手領軍，面對穿上統一獅球隊復古配色球衣的台南市，桃園市不但要力拚5年內第4座總冠軍，台非混血的柯敬賢，也在再度證明自己的價值，在旅外加盟洛杉磯道奇隊前，這是他生涯最後一場比賽，也是他跟表哥林維恩未來一起挑戰大聯盟前的最後約定，柯敬賢也深愛偶像大谷翔平，沒想到可以加入道奇旅外，跟他同隊。大聯盟記者Francys Romero昨日在社群平台爆料，柯敬賢簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣），將在接下來的幾天內正式簽約，他在冠軍賽表現也令人期待。玉山盃冠軍隊也有機會取得組隊權利，代表台灣參加2024年第13屆亞洲(U18)青棒錦標賽。

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台非混血　柯敬賢有夠猛

柯敬賢身高190公分、89公斤，父親為原住民阿美族出身，母親為南非人，由於他跟林維恩都有血緣相關，因此他也要喊他「表哥」。

他國小就讀高雄復興國小，國中就讀七賢國中，不過高中轉到桃園平鎮高中就讀，以血統來看，他跟林維恩家族的身高都是特色，兩人都將近190公分以上。

玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，桃園市以5比3力克新北市，連6年進冠軍戰，挑戰二連霸；台南市以3比2險勝彰化縣，睽違15年再闖冠軍戰。

桃園市昨日3局上靠柯敬賢大棒一揮轟出3分砲最出色，周柏恩、張趙紘、胡振利等也有安打進帳，邱立璿固守城池，後援守住勝利，最終就以2分差獲勝。

何謂玉山盃？　有何代表意義

青棒作為由學生棒球進入棒球最高殿堂的重要階段，擔綱了孕育棒球選手的使命，也更需要企業的協助；玉山金控與玉山銀行，為了期許台灣青棒能與日、美等棒球先進國家並肩、並更加蓬勃發展，決心與棒協合作，投注資源推動舉辦「玉山盃全國青棒錦標賽」。

玉山盃就是過去的王貞治盃，也是U18中華隊打世界盃、亞洲盃的代表隊選拔賽，就是全國青棒錦標賽，於每年的六月間舉行，賽事初期以單一球隊報名參賽，2001年起改為參賽球隊必須以縣市名稱為隊名，每個縣市僅限報名一隊，同縣市青棒隊可以合組明星隊參賽。

本項賽事早年曾經是LLB世界青棒錦標賽的國手選拔賽，在台灣退出世界少棒聯盟體系之後，自2005年開始成為PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽的國手選拔賽。2007年起，本項賽事由玉山銀行冠名贊助，更名玉山盃全國青棒錦標賽，並改為亞洲青棒錦標賽與IBA世界青棒錦標賽的國手選拔賽。

桃園市含前身，已經拿下8次冠軍，並且新北市也有6次冠軍，2021年兩隊並列冠軍，台南是在2009年奪冠，當時王牌投手是張耿豪。

近年來，玉山盃已經成為旅外球員的搖籃，林昱珉、林盛恩、林維恩都拿過MVP順利出國，這次柯敬賢、陽念希等人，也有機會角逐並代表台灣參加2024年第13屆亞洲(U18)青棒錦標賽。

柯敬賢小檔案：

出生日期：2006年08月11日（17歲）

身高體重：190公分　89公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：138 km/h

出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員

親屬關係：林維恩的表弟

經歷：

高雄市復興國小少棒隊

高雄市七賢國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）

以上資料參考：台灣棒球維基館

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