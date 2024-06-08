玉山盃桃園市有機會奪5年內第4冠！平鎮柯敬賢旅外加盟道奇最終戰

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柯敬賢身高190公分、89公斤，父親為原住民阿美族出身，母親為南非人，由於他跟林維恩都有血緣相關，因此他也要喊他「表哥」。
他國小就讀高雄復興國小，國中就讀七賢國中，不過高中轉到桃園平鎮高中就讀，以血統來看，他跟林維恩家族的身高都是特色，兩人都將近190公分以上。
玉山盃全國青棒錦標賽7日四強賽，桃園市以5比3力克新北市，連6年進冠軍戰，挑戰二連霸；台南市以3比2險勝彰化縣，睽違15年再闖冠軍戰。
桃園市昨日3局上靠柯敬賢大棒一揮轟出3分砲最出色，周柏恩、張趙紘、胡振利等也有安打進帳，邱立璿固守城池，後援守住勝利，最終就以2分差獲勝。
何謂玉山盃？ 有何代表意義
青棒作為由學生棒球進入棒球最高殿堂的重要階段，擔綱了孕育棒球選手的使命，也更需要企業的協助；玉山金控與玉山銀行，為了期許台灣青棒能與日、美等棒球先進國家並肩、並更加蓬勃發展，決心與棒協合作，投注資源推動舉辦「玉山盃全國青棒錦標賽」。
玉山盃就是過去的王貞治盃，也是U18中華隊打世界盃、亞洲盃的代表隊選拔賽，就是全國青棒錦標賽，於每年的六月間舉行，賽事初期以單一球隊報名參賽，2001年起改為參賽球隊必須以縣市名稱為隊名，每個縣市僅限報名一隊，同縣市青棒隊可以合組明星隊參賽。
本項賽事早年曾經是LLB世界青棒錦標賽的國手選拔賽，在台灣退出世界少棒聯盟體系之後，自2005年開始成為PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽的國手選拔賽。2007年起，本項賽事由玉山銀行冠名贊助，更名玉山盃全國青棒錦標賽，並改為亞洲青棒錦標賽與IBA世界青棒錦標賽的國手選拔賽。
桃園市含前身，已經拿下8次冠軍，並且新北市也有6次冠軍，2021年兩隊並列冠軍，台南是在2009年奪冠，當時王牌投手是張耿豪。
近年來，玉山盃已經成為旅外球員的搖籃，林昱珉、林盛恩、林維恩都拿過MVP順利出國，這次柯敬賢、陽念希等人，也有機會角逐並代表台灣參加2024年第13屆亞洲(U18)青棒錦標賽。
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館