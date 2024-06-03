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林維恩情定運動家簽約金破3200萬台幣！可望追上林盛恩等好手

▲U18中華隊左投手林維恩，確定6月6日跟運動家隊簽約，簽約金破3200萬台幣，可望創紀錄。（記者路皓惟攝）
▲U18中華隊左投手林維恩，確定6月6日跟運動家隊簽約，簽約金破3200萬台幣，可望創紀錄。（記者路皓惟攝）

記者吳政紘/綜合報導

U18中華隊左投手林維恩，今（3）日確定6月6日跟奧克蘭運動家隊簽約，簽約金破100萬元美金以上（約3200萬台幣），可望創下平鎮出身球員旅外紀錄，同時，林維恩也可望挑戰去年由辛辛那提紅人隊林盛恩所創下125萬簽約金的價碼，甚至目標打破125萬美元的簽約金。過去台灣好手簽約金以1999年的科羅拉多落磯隊曹錦輝220萬美元（約6400萬台幣）最高薪，林子偉以209萬美元排第二，王建民201萬美元排第三，曾仁和則是以170萬美元排第四。林維恩去年在U18世界盃為中華隊打下亞軍，實力跟球技都很有水準。

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運動家隊大手筆　林維恩具有實力

林維恩在去年U18世界盃大放異彩，累計出賽3場拿下2勝，包括預賽對韓國先發5.1局僅失1分非責失分，累計投13局無失分。據了解，林維恩的簽約金將突破百萬美元。加上其他費用，可望突破125萬美元。

林維恩除了成為史上第9名簽約金破百萬美元的旅美好手，也是運動家隊史第6名台灣球員，過往陳鏞基、潘志芳和王維中都曾效力運動家，莊陳仲敖和沙子宸則是現役球員。

林維恩最快球速可飆出148公里，綽號是「小王維中」，拿手球種有滑球、曲球、變速球等，身高189公分，72公斤，一路從龜山國小、新明國中、平鎮高中畢業，未來可能會持續就讀大學。

台灣球員旅外　曹錦輝最高

過去台灣好手旅外簽約金，以1999年的科羅拉多落磯隊曹錦輝220萬美元（約6400萬台幣）最高薪，林子偉以209萬美元排第二，王建民201萬美元排第三，曾仁和則是以170萬美元排第四。羅錦龍則是以140萬排名第五。

台灣球員旅外簽約金一覽表：

1999 曹錦輝   落磯   220.0萬美金
2012 林子偉   紅襪   209.0萬美金
2000 王建民   洋基   201.0萬美金
2013 曾仁和   小熊   170.0萬美金
2002 羅錦龍   落磯   140.0萬美金
1999 郭泓志   道奇   125.0萬美金
2020 陳柏毓   海盜   125.0萬美金
2023 林盛恩   紅人   120.0萬美金
2019 劉致榮   紅襪    75.0萬美金
2018 張景淯   水手    72.8萬美金
2004 黃佳安   水手    70.0萬美金
1999 陳金鋒   道奇    68.0萬美金
2016 宋文華   教士    67.5萬美金
2023 李晨薰   巨人    65.0萬美金
2021 林昱珉   響尾蛇    52.5萬美金

資料來源：台灣棒球維基館

林維恩小檔案

綽號：小王維中

出生日期：2005年11月04日（18歲）

身高體重：189公分　72公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手

最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）

擅長球路：滑球、曲球、變速球

親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係

經歷：

桃園市新路國小

桃園市龜山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）

U18世界盃中華隊先發林維恩，最快飆出148公里速球，並且壓制韓國、荷蘭等隊。（NOWnews資料照）
U18世界盃中華隊先發林維恩，最快飆出148公里速球，並且壓制韓國、荷蘭等隊。（NOWnews資料照）

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