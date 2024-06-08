直擊／邊佑錫叫你起床！變回帥帥《善宰》：再不起來我要抓癢癢囉

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除了上述2段，邊佑錫劇中的「三段飛吻」也堪稱經典，他今天以抽粉絲的方式，並以對方的「反應」決定重現與否，被選中的粉絲不知所措，收起激動的心在台下展現飛吻，邊佑錫就站起來回送「四段飛吻」，親吻手勢十分大力。
粉絲今天有為了偶像準備蛋糕、手幅等應援，邊佑錫又驚又喜差點哭出來，他最後表示不會哭，要大家放心：「我真的沒想到，非常謝謝大家，今天這回憶我一定會好好珍藏起來的，我愛你。」更加碼送上「起床鈴聲」給大家錄音，他說出：「快起床，快起床，再不起床我就要抓癢癢囉！」暈翻全場1500人。
離場前，邊佑錫表示：「我因為太緊張，不知道今天算不算有為大家創造美好回憶，我託大家的福來到台北，得到很多支持再回去，希望在下一場或是下一部作品出來前，我會成為更帥、演技更進步的演員的，今天謝謝大家到來，希望大家此刻的心要一直保持喔，謝謝，我愛你。」結束在台的第一場見面會。
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至929萬人，人氣非凡。