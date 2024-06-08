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直擊／邊佑錫叫你起床！變回帥帥《善宰》：再不起來我要抓癢癢囉

▲邊佑錫因為《背著善宰跑》走紅，為此來台舉辦粉絲見面會，還送上「早安鈴聲」寵粉。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫因為《背著善宰跑》走紅，為此來台舉辦粉絲見面會，還送上「早安鈴聲」寵粉。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓演員邊佑錫今年4月因為主演電視劇《背著善宰跑》走紅，他為此舉辦亞洲巡迴見面會跟各地粉絲見面，第一站獻給寶島，今（8）日下午1點半、晚間7點半在台大1樓會粉絲，總計3000人購票支持。場上，邊佑錫自量頭圍、身高、手掌長度，還化身《庫洛魔法使》小櫻寵粉，更送出「早安鈴聲」給大家錄音，全場如痴如醉。

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▲邊佑錫粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫場上化身《庫洛魔法使》小櫻逗樂粉絲。（圖／記者林調遜攝）
見面會上，邊佑錫準備了《Loveholic》以及《背著善宰跑》的歌曲〈I Think I Did〉、〈陣雨〉，場上還播出劇中經典片段，包含第一次見到撐傘的任率（金惠奫 飾）初戀畫面、跟任率學生時期、成人後的各式吻戲，他就抽粉絲上台「重現」撐傘橋段，羨煞台下其他粉絲。

除了上述2段，邊佑錫劇中的「三段飛吻」也堪稱經典，他今天以抽粉絲的方式，並以對方的「反應」決定重現與否，被選中的粉絲不知所措，收起激動的心在台下展現飛吻，邊佑錫就站起來回送「四段飛吻」，親吻手勢十分大力。

▲邊佑錫粉絲見面會。（圖／讀者提供）
▲邊佑錫見面會上，總計換了2套服裝，展現不同樣貌給粉絲拍攝。（圖／讀者提供）
粉絲今天有為了偶像準備蛋糕、手幅等應援，邊佑錫又驚又喜差點哭出來，他最後表示不會哭，要大家放心：「我真的沒想到，非常謝謝大家，今天這回憶我一定會好好珍藏起來的，我愛你。」更加碼送上「起床鈴聲」給大家錄音，他說出：「快起床，快起床，再不起床我就要抓癢癢囉！」暈翻全場1500人。

離場前，邊佑錫表示：「我因為太緊張，不知道今天算不算有為大家創造美好回憶，我託大家的福來到台北，得到很多支持再回去，希望在下一場或是下一部作品出來前，我會成為更帥、演技更進步的演員的，今天謝謝大家到來，希望大家此刻的心要一直保持喔，謝謝，我愛你。」結束在台的第一場見面會。

邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至929萬人，人氣非凡。

▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼邊佑錫台北粉絲見面會多圖快存。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
 
▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
 
▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
 
▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
 

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