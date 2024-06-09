板橋人衝！清心福全「買一送一」喝蜂蜜綠茶半價　星巴克也買1送1

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新北板橋人注意！清心福全歡慶「板橋僑中店」開幕週年，一日限定划算「買一送一」優惠，6月9日限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯蜂蜜綠茶「買一送一」！半價爽喝好划算。提醒大家，每人限購一組（大杯蜂蜜綠茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 板橋僑中店 資訊
地址：新北市板橋區僑中一街124巷1弄1號
電話：02-2271-1155
📌清心福全「買一送一」喝到端午節！高雄人衝了
高雄人也有優惠！清心福全歡慶「鳳山王生明店」開幕週年，祭出超划算「買一送一」優惠活動，即日起至6月10日，每天限時11:00-13:00、17:00-19:00，大杯優多綠茶「買一送一」！把握人氣飲品半價優惠喝一波。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 鳳山王生明店 資訊
地址：高雄市鳳山區中山東路5號
電話：07-7196711
📌星巴克：2024最新「買一送一」數位體驗！優惠喝到端午
2024星巴克最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗天天喝「買一送一」優惠，只要抽到「買一送一」或「第二杯半價」優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後可以兌換至6月10日端午節。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌CoCo端午節開喝「午時水每杯20元」特價時段
午時水又稱「純陽水」，民俗專家認為在一年之中陽氣最旺的端午「農曆五月初五」，當天午時（上午11時至下午1時）是招財運、去霉運的最佳時刻！習俗上來講，午時水有增加財運、趨吉避凶等加持作用。
CoCo都可端午連假出奇招，即日起至6月10日，全門市每日午時11:00-13:00，CoCo都可臨櫃購買紅/綠/青/輕烏龍等純茶系列(L)，每杯通通特價20元。提醒大家，每單不限杯數，財水喝起來。