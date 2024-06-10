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啦啦隊也能組女團！現役女偶像袁子筑　富邦李佳俐大家搶著要

▲近年，不少偶像女團的成員在畢業後，都選擇加盟台灣職棒、職籃啦啦隊，《NOWnews今日新聞》過去曾多次介紹雙胞胎姊妹詩雅、詩媛，以及來自香港的「首席美少女」冼迪琦，在此特別介紹超高顏值現役女偶像袁子筑（右），以及剛從團體畢業就加入富邦Angels的新生代超人氣女孩「栗子」李佳俐（左）。（圖／翻攝自袁子筑、李佳俐IG）
▲近年，不少偶像女團的成員在畢業後，都選擇加盟台灣職棒、職籃啦啦隊，《NOWnews今日新聞》過去曾多次介紹雙胞胎姊妹詩雅、詩媛，以及來自香港的「首席美少女」冼迪琦，在此特別介紹超高顏值現役女偶像袁子筑（右），以及剛從團體畢業就加入富邦Angels的新生代超人氣女孩「栗子」李佳俐（左）。（圖／翻攝自袁子筑、李佳俐IG）

記者張一笙／綜合報導

近年，隨著中職啦啦隊在國際賽場上的賣力應援身影被世界看見，不少年輕女孩也將成為啦啦隊員作為夢想中的職業之一。不少偶像女團成員也在宣布畢業後，又或者還是偶像身分時，就成功入選啦啦隊，而且人數也不少。其中，《NOWnews今日新聞》過去曾介紹過詩雅、詩媛姊妹，以及來自香港的「首席美少女」冼迪琦，在此另外盤點身高171的超高顏值現役女偶像袁子筑，以及去年加入富邦Angels就成為超人氣女孩之一的「栗子」李佳俐。

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超高顏值現役女偶像　袁子筑人氣啦啦隊搶著要

身高171公分的現役女偶像袁子筑，2019年時參加AKB48 TEAM TP二期生徵選，在團體活動及培訓4年後，終於在2023年成為正式隊員，並被分配至Unit Tic Tac Toe。袁子筑不僅有171公分的身高，還有超長美腿，加上與生俱來的超高顏值，以及在偶像團體中長時間鍛鍊出的舞蹈實力及舞台魅力，讓她2022年時就被剛拿下T1 League總冠軍的桃園雲豹選為正式啦啦隊員。隔年，P. LEAGUE+的超人氣球隊新竹攻城獅，也宣布袁子筑與AKB48 TEAM TP的前任隊長詩雅一同加盟「慕獅女孩」，為球隊人氣大加分。

▲袁子筑是現役AKB48 TEAM TP成員，先後加入T1及P. LEAGUE+超人氣球隊，人氣十分火熱。（圖／翻攝自袁子筑IG）
▲袁子筑是現役AKB48 TEAM TP成員，先後加入T1及P. LEAGUE+超人氣球隊，人氣十分火熱。（圖／翻攝自袁子筑IG）
一畢業就加入啦啦隊　李佳俐成新生代人氣女孩

「栗子」李佳俐17歲時就參加TPE48徵選，並通過最終審查成為TPE48成員，不過同年卻遭遇TPE48營運公司欠薪以及合約問題，隨後以改組後的「AKB48 Team TP」成員亮相獲得2018年8月首次的演出機會。李佳俐2023年7月從團體畢業以前，成功獲得6次選拔參與單曲演出，於12首單曲中亮相，團體成績十分亮眼。2023年10月30日李佳俐正式從AKB48 Team TP畢業，並在一周後宣布加入富邦啦啦隊Fubon Angels，將自己在團體中累積的舞蹈魅力及實力，一同帶到職棒與職籃的應援舞台上。

▲「栗子」李佳俐去年10月宣布從AKB48 TEAM TP畢業，一周後宣布加盟Fubon Angels，成為新生代人氣女孩之一。（圖／翻攝自李佳俐IG）
▲「栗子」李佳俐去年10月宣布從AKB48 TEAM TP畢業，一周後宣布加盟Fubon Angels，成為新生代人氣女孩之一。（圖／翻攝自李佳俐IG）
事實上，AKB48 Team TP畢業成員除了加入台灣職籃、職棒啦啦隊之外，還能進行「外銷」。目前效力於日職福岡軟銀鷹啦啦隊HAWKS Honeys邱品涵，是隊史首位海外成員，2015年邱品涵以15歲的年紀參與AKB48台灣徵選，並成為「AKB48台灣研究生」，雖然最終沒能前往日本成為AKB48正式成員，但她依舊獲得在台培訓機會，並在2017年獲得與移籍TPE48的阿部瑪利亞一同登台演出的機會。2019年，邱品涵作為AKB48世界選拔成員，以AKB48 Team TP「C位」身分，參加第70回NHK紅白歌合戰，成為節目史上第6位登上NHK紅白舞台的台灣藝人。

福岡軟銀鷹去年底大動作招收新人，吸引超過200人報名，為隊史上最多人的一屆。邱品涵憑藉著語言能力，以及在團體活動中累積的超高人氣與舞台魅力，最終在200多人中脫穎而出，成功獲選HAWKS Honeys，成為第一位前進海外啦啦隊的台灣人。

▲邱品涵加盟日本職棒福岡軟銀啦啦隊HAWK HONEYS，成為台灣首位前進海味的啦啦隊員。 （圖／翻攝自邱品涵IG）
▲邱品涵加盟日本職棒福岡軟銀啦啦隊HAWKS Honeys，成為台灣首位前進海外的啦啦隊員。 （圖／翻攝自邱品涵IG）

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