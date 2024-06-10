啦啦隊也能組女團！現役女偶像袁子筑　富邦李佳俐大家搶著要

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身高171公分的現役女偶像袁子筑，2019年時參加AKB48 TEAM TP二期生徵選，在團體活動及培訓4年後，終於在2023年成為正式隊員，並被分配至Unit Tic Tac Toe。袁子筑不僅有171公分的身高，還有超長美腿，加上與生俱來的超高顏值，以及在偶像團體中長時間鍛鍊出的舞蹈實力及舞台魅力，讓她2022年時就被剛拿下T1 League總冠軍的桃園雲豹選為正式啦啦隊員。隔年，P. LEAGUE+的超人氣球隊新竹攻城獅，也宣布袁子筑與AKB48 TEAM TP的前任隊長詩雅一同加盟「慕獅女孩」，為球隊人氣大加分。
一畢業就加入啦啦隊 李佳俐成新生代人氣女孩
「栗子」李佳俐17歲時就參加TPE48徵選，並通過最終審查成為TPE48成員，不過同年卻遭遇TPE48營運公司欠薪以及合約問題，隨後以改組後的「AKB48 Team TP」成員亮相獲得2018年8月首次的演出機會。李佳俐2023年7月從團體畢業以前，成功獲得6次選拔參與單曲演出，於12首單曲中亮相，團體成績十分亮眼。2023年10月30日李佳俐正式從AKB48 Team TP畢業，並在一周後宣布加入富邦啦啦隊Fubon Angels，將自己在團體中累積的舞蹈魅力及實力，一同帶到職棒與職籃的應援舞台上。
事實上，AKB48 Team TP畢業成員除了加入台灣職籃、職棒啦啦隊之外，還能進行「外銷」。目前效力於日職福岡軟銀鷹啦啦隊HAWKS Honeys邱品涵，是隊史首位海外成員，2015年邱品涵以15歲的年紀參與AKB48台灣徵選，並成為「AKB48台灣研究生」，雖然最終沒能前往日本成為AKB48正式成員，但她依舊獲得在台培訓機會，並在2017年獲得與移籍TPE48的阿部瑪利亞一同登台演出的機會。2019年，邱品涵作為AKB48世界選拔成員，以AKB48 Team TP「C位」身分，參加第70回NHK紅白歌合戰，成為節目史上第6位登上NHK紅白舞台的台灣藝人。
福岡軟銀鷹去年底大動作招收新人，吸引超過200人報名，為隊史上最多人的一屆。邱品涵憑藉著語言能力，以及在團體活動中累積的超高人氣與舞台魅力，最終在200多人中脫穎而出，成功獲選HAWKS Honeys，成為第一位前進海外啦啦隊的台灣人。