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台鋼妡0號稱190！璦昀超甜偶像練習生　盤點啦啦隊「中職小巨人」

▲《NOWnews今日新聞》盤點5位超人氣「中職小巨人」，妡0（左起）、雅涵、璦昀、詩媛、詩雅身高都低於155公分，但不論是顏值、人氣、實力，都不比其他人低。（圖／翻攝自妡0、雅涵、璦昀、詩媛、詩雅IG）
▲《NOWnews今日新聞》盤點5位超人氣「中職小巨人」，妡0（左起）、雅涵、璦昀、詩媛、詩雅身高都低於155公分，但不論是顏值、人氣、實力，都不比其他人低。（圖／翻攝自妡0、雅涵、璦昀、詩媛、詩雅IG）

記者張一笙／綜合報導

中職啦啦隊女孩是不少球迷進棒球場看比賽的動力之一，過往中職球團都會找身材高䠷、面容姣好的女孩們加盟球隊，近年則陸陸續續有155公分以下的女孩加盟，光是155公分（含）以下的女孩，就有高達13位，意外吸引一票忠實粉絲。《NOWnews今日新聞》特別挑出5名「中職小巨人」，其中身高最迷你的當屬號稱「190」的台鋼啦啦隊妡0（妡蔆）；笑容超甜的小龍女成員璦昀則是152公分，是地下偶像KIRABASE的星辰偶像練習生成員之一；曾是日系偶像團體AKB48旗下團體的雙胞胎姊妹花詩雅、詩媛不但長相相似，就連身高也是一樣的153公分；被譽為《戲說台灣》最美蘭花精的雅涵，目前是樂天女孩成員，身高則是152公分。

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號稱中職190　台鋼可愛擔當妡0

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員妡0是隊內的「可愛擔當」，綽號是「190」原因是因為她號稱身高有190公分，妡0的實際身高是中職最迷你的150公分，不過她嬌小的身高在中職應援舞台上卻是不容忽視的存在。

妡0的舞蹈底子十分扎實，嬌小的身高反而讓她更能掌握手腳的運用，每每在舞台上都能迸發巨大能量，嬌小的身材加上強悍的舞蹈實力，讓她短短不到2個月就吸引不少粉絲為她應援、鼓勵。

▲身高150公分的妡0綽號「190」，是中職身高最矮的成員。（圖／翻攝自妡0 IG）
▲身高150公分的妡0綽號「190」，是中職身高最嬌小的成員。（圖／翻攝自妡0 IG）
妡0雖是十分害羞的女孩，不過她哥哥在YouTube頻道《彼得爸與蘇珊媽》上有近40萬追蹤，而妡0與哥哥相差11歲，但2人感情十分要好。頻道上能看到彼得爸與家人帶著妡0，一同前往加州迪士尼及MLB天使隊主場遊玩，就連妹妹第一次在高雄澄清湖舞台登場，彼得爸也特地帶著家人一同前往幫她應援，另一名在YouTube上有超過31萬訂閱的《絕代雙Q》宗岳，則是妡0的堂哥。

▲在YouTube上有近40萬追蹤的彼得爸（左）跟妡0（右）是同父異母的兄妹，彼得爸十分疼愛他的妹妹，時常到澄清湖棒球場為妹妹應援。（圖／翻攝自彼得爸IG）
▲在YouTube上有近40萬追蹤的彼得爸（左）跟妡0（右）是同父異母的兄妹，彼得爸十分疼愛他的妹妹，時常到澄清湖棒球場為妹妹應援。（圖／翻攝自彼得爸IG）
昨（18）日台鋼雄鷹在主場擊敗統一獅後的舞台慶祝儀式，特別請來隊內最高201公分的選手「魔鷹」與號稱190公分的妡0站在一起，妡0抬頭仰望魔鷹的畫面，讓不少粉絲都笑翻，十分可愛。

▲號稱「190」的妡0（右），站在201公分的魔鷹（左）旁邊，畫面十分可愛。（圖／讀者提供）
▲號稱「190」的妡0（右），站在201公分的魔鷹（左）旁邊，畫面十分可愛。（圖／讀者提供）
超甜地下偶像練習生　璦昀牙助跨領域轉行

味全龍小龍女的璦昀，過去曾擔任牙醫助理，因為甜美外型被經紀公司發掘，2023年初曾參加樂天女孩徵選，一路挺進總決賽，最終雖然無緣入選樂天女孩，不過璦昀在2023年中就加入小龍女擔任練習生，並且馬上吸引一票忠實粉絲進場為她加油、應援，最終璦昀與球隊一同拿下該年總冠軍。2024年由味全龍宣布璦昀轉正成為正式隊員，甜美的笑容與嬌小的身材，是她吸粉無數的關鍵之一。

▲璦昀不吝在IG上展現好身材。（圖／翻攝自璦昀IG）
▲身高152公分的璦昀，在加入小龍女及地下偶像女團當練習生以前，是牙醫助理。（圖／翻攝自璦昀IG）
事實上，璦昀不僅僅是小龍女正式隊員，還是籃球啦啦隊成員，更是地下偶像KIRABASE星辰偶像練習生之一，是練習生中粉絲最多的成員，在IG上有8.9萬人追蹤。璦昀有極佳的舞蹈底子，近日還挑戰台灣超殺男團Energy的「16蹲」，為了追求完美還一口氣跳了8次，總共蹲了128下，讓不少粉絲都十分擔心她的膝蓋，不過她本人也在IG限動提到，那天跳完後隔天就鐵腿了，讓不少粉絲笑翻。

▲璦昀日前挑戰Energy的「16蹲」，為求完美重跳8次才完成拍攝，總共蹲了128次，讓她在IG上發文哀嚎隔天鐵腿。（圖／翻攝自璦昀IG）
▲璦昀日前挑戰Energy的「16蹲」，為求完美重跳8次才完成拍攝，總共蹲了128次，讓她在IG上發文哀嚎隔天鐵腿。（圖／翻攝自璦昀IG）
近日，璦昀也以地下偶像的身分登上小S（徐熙娣）的節目《小姐不熙娣》，在節目上不僅獻上可愛3連拍，就連小S要求不能用手的醜照3連拍也輕易完成，再度引發粉絲討論。

▲璦昀在節目《小姐不熙娣》上，挑戰「可愛3連拍」及「醜照3連拍」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲璦昀在節目《小姐不熙娣》上，挑戰「可愛3連拍」及「醜照3連拍」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
日系偶像女團成員　詩媛、詩雅雙胞胎前後加盟啦啦隊

詩媛、詩雅過去曾是日系女團AKB48台灣研究生，嬌小可愛的2人，過去曾出演張韶涵驚悚偶像劇《愛殺17》的雙胞胎姊妹童年，姊姊詩雅是AKB48 Team TP的前任隊長，妹妹詩媛也是TPE48的成員。詩媛、詩雅2人不但長相相近，就連身高都是一模一樣的153公分，要認出誰是姊姊、誰是妹妹，必須認真看臉上是否有痣。姊姊詩雅臉上有一顆痣，妹妹詩媛則沒有。

▲詩媛（左）與詩雅（右）雙胞胎姊妹分屬樂天女孩及味全龍小龍女，去年總冠軍賽強勢碰頭。（圖／翻攝自詩媛IG）
▲詩媛（左）與詩雅（右）雙胞胎姊妹分屬樂天女孩及味全龍小龍女，去年總冠軍賽強勢碰頭。（圖／翻攝自詩媛IG）
2022年，妹妹詩媛受邀進入「樂天女孩」擔任練習生，最終通過樂天女孩終極試煉後，成為正式隊員。姊姊詩雅則是在2022年7月正式卸下AKB48 Team TP隊長職務，短暫休息一年後，在2023年9月先後宣布加盟P. LEAGUE+新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩正式隊員，以及味全龍小龍女練習生，讓不少她的粉絲都十分興奮。

▲雙胞胎姊姊詩雅（右）。（圖／詩雅IG）
▲雙胞胎姊姊詩雅去年跟著球隊解鎖封王成就。（圖／翻攝自詩雅IG）
詩雅、詩媛分屬味全龍小龍女及樂天女孩，2人的球隊在去年總冠軍賽強碰，冠軍戰期間詩雅、詩媛甚至一度傳出吵架鬧不和，就連爸爸都搞不清楚誰的球隊獲勝。最終，由詩雅所屬的味全龍拿下該年度總冠軍，加盟2個月就隨隊封王，讓她興奮地將紅色彩帶送給妹妹

▲▼陳詩媛2年前加入樂天啦啦隊女孩。（圖／陳詩媛IG）
▲詩媛2022年加入樂天啦啦隊女孩，比姊姊詩雅早一年。（圖／翻攝自詩媛IG）
最美蘭花精　超美聲「全方位」甜心雅涵

雅涵加盟啦啦隊以前，是外拍圈知名的模特兒，雖然身高只有152公分，但她有著21吋的小蠻腰及34C的上圍，加上她的臉蛋看起來像「高臉」，因此深受外拍圈喜愛，每每開團都是秒殺等級，十分有人氣。

▲雅涵加盟樂天女孩前，在外拍圈十分出名，每次開團都是秒殺。（圖／翻攝自雅涵IG）
▲雅涵加盟樂天女孩前，在外拍圈十分出名，每次開團名額都被秒殺。（圖／翻攝自雅涵IG）
2022年雅涵和詩媛同期受邀進入「樂天女孩」擔任練習生，也順利通過樂天女孩終極試煉成為正式隊員，將她的人氣也一同帶到樂天桃猿。雅涵過去曾出演不少台灣綜藝節目，曾在歌唱綜藝《聲林之王》中演唱，也曾出演《戲說台灣》，被粉絲譽為「最美蘭花精」

▲張雅涵遭疑被樂天冷凍，親自發文回應了。（圖／張雅涵IG）
▲雅涵2022年受邀擔任樂天女孩練習生，最終成功轉為正式隊員。（圖／翻攝自雅涵IG）
雅涵長相甜美、身材出眾，出過不少個人寫真，也演過戲、主持過節目。不僅如此，雅涵還出過多張個人單曲，可以說是「全方位藝人」。

▲張雅涵透露父母在她2歲就離異，今晚為了她的演唱會首次團聚，讓張雅涵忍不住直呼：「光用想的就淚崩！」（圖／紅心字會提供）
▲雅涵能歌善舞又會演，是「全方位藝人」。（圖／紅心字會提供）
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