炸雞激戰白熱化！Popeyes、本村炸雞開幕　全智賢最愛BHC也將來台

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來自美國路易斯安那州、有半世紀歷史的「Popeyes」，被封為「美國最強炸雞」，招牌「爽脆炸雞」以秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達
其他必吃美味還有「鬆脆小鮮肉雞塊、爽脆香香啃骨雞、鬆脆雞柳條、肯瓊裹漿脆脆薯條、秘製比司吉」，搭配甜點「香炸布朗尼」、台灣獨家飲料「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮粹特調」。
Popeyes許昌店 資訊
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業
📌紐約最美味韓式炸雞「本村炸雞 Bonchon」！微風北車開幕
韓國釜山的「本村炸雞 Bonchon（본촌）」2002年以「我的故鄉」為名迅速擴展版圖，目前在美國、法國、新加坡、泰國等全球10個國家擁有450多間分店，被《紐約時報》評為「紐約最美味炸雞」。主打「雙重炸製工藝」結合「手工刷醬」的招牌韓式炸雞，炸雞外皮彷彿形成脆殼般香酥，提供綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價格為119元～519元。
店內也提供「辣炒年糕、韓式五花肉、炸韓式魚板、豬肉泡菜鍋、韓式煎餅、冰淇淋可頌鬆餅」等道地韓國美味，從鹹食到甜點都能滿足消費者需求。還創意打造「炸雞漢堡、牛肉起司薯條、年糕香腸串」等菜色，讓民眾嚐鮮。
本村炸雞Bonchon 資訊
地址：北車微風（台北市中正區北平西路3號2樓）
電話：02-2314-8066
時間：週一至週日10:00-22:00
📌全智賢也愛！「BHC炸雞」即將登台
還記得韓劇《來自星星的你》，大明星女主角千頌伊熱愛的「BHC炸雞」吧，當時台灣民眾只能看著全智賢在劇裡大嗑炸雞流口水，今年總算有機會在台灣吃到了！在全球開出2000多家門市的「BHC炸雞」，在韓國當然很受歡迎，鎖定觀光熱區明洞開設的分店更是早晚都被人潮包圍，酥脆多汁的炸雞還吃得到起司粉的獨特香氣，還吸引女神點頭直接代言。
據了解，台灣將由橘焱胡同餐飲集團獨家代理引進韓國「BHC炸雞」，大家關注的台灣一號店，將瞄準大台北地區設點，業者並透露最快有機會於6月底正式開幕。