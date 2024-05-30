直擊Popeyes炸雞頭香6點排隊5小時 開幕逾200人擠爆許昌南陽商圈
「最強炸雞」Popeyes今（30）日正式開幕台灣首店，一早6點就有頭香前來排隊，《NOWnews今日新聞》現場直擊逾200人擠爆，「Popeyes台北許昌店」等著內用、外帶的人龍一左一右，分別包圍館前路、南陽街，最快拿到外帶炸雞步出店外的林先生，等了5個小時之久。
記者蕭涵云/台北報導
被視為肯德基勁敵的美國「最強炸雞」Popeyes正式登陸台灣，台北許昌店插旗北車南洋商圈，表定今日上午11點才開幕，才清晨6點就有頭香來卡位，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊開幕前已聚集逾200人排隊擠爆許昌街，業者將人龍分流，面對店門口左側等著外帶的消費者，一路從許昌街、轉至南陽街、再延伸到信陽街；而右側排隊內用的人龍則一路蔓延至館前路遠傳電信門口。
最早抵達等候內用的消費者是來自新北市的方先生，一早搭火車與同事一同前來，平常就很喜歡吃炸雞的他，還沒試過Popeyes，看到開幕消息便想趕來嚐鮮；而排隊5個小時才拿到外帶炸雞的林先生，一步出店外便被採訪媒體包圍，問道是否等很久，他直說：「還好」，曾在美國吃過、喜歡獨特的醬料口味，「今天一次買滿3份都要自己吃。」
今天包圍Popeyes的人潮也讓業者脫口「真的太誇張」，不過店家透露，每個餐點品項都備齊超過2000份，應該可以供應到營業結束，不至於提早關門。
📌5月30日Popeyes正式開幕4大優惠！
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Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業