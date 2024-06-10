端午節吃粽子！營養師提醒「4種人」注意血糖　曝健康吃法不怕胖

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建議腸胃容易消化不良、易脹氣的民眾，吃粽子時要控制份量、細嚼慢嚥，留意一次勿吃過多糯米。可以吃鳳梨、奇異果、木瓜等助消化的酵素水果。
📌高血脂
有高血脂問題的人，最好避免吃肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂、高熱量的配料。建議可改吃全穀粽增加纖維攝取。
📌高血糖、血糖不穩
根據衛福部建議，每日飲食中添加糖攝取量，不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳。以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25～50公克。營養師高敏敏就透露：「一顆豆沙粽已超過一半！」建議有高血糖的朋友，真的要避免甜粽子。她也分享可以改吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖。
📌腎臟疾病
有腎臟疾病問題的民眾，端午節吃粽子建議少沾醬，而且應該避免食用「磷含量」較高的全穀粽；反而可以吃白糯米粽較佳，並搭配川燙過的蔬菜一起吃會更好。
📌怕胖的健康吃法
營養師高敏敏加碼分享，鹹粽子是可以代替一頓正餐的澱粉量。一般人若擔心端午節吃肉粽容易發胖，可注意的健康吃法。
1、替換「正餐澱粉」：控制澱粉量＆熱量不爆表
2、搭配蔬菜一起吃「增加纖維量」：幫助增加飽足感、飲食更均衡
3、「甜粽」要克制：勿一顆接一顆著吃，含糖量高
4、「沾醬」另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，有效控制鈉量＆糖量