大聯盟週報Week10／法官比下大谷翔平　哈波倫敦大秀足球破網動作

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洛杉磯道奇作客紐約洋基球場， 堪稱是最強豪門對決，在兩位美聯年度MVP的同場競技中，「法官」賈吉技壓大谷翔平，但道奇卻在3連戰中以2勝1敗搶得優勢。
周五的系列賽首役，山本由伸投出赴美後個人最佳表現，為道奇先發7局只被敲出2支安打，投出2次四壞和7次三振，無失分，遺憾的是他卻也未能有任何的得分支援。一直到延長11局上，道奇才靠著賀南德茲（Teoscar Hernández）的二壘打突破僵局，攻下2分，11局下洋基只靠賈吉的適時安打拿下1分，終場道奇以2比1拔得頭籌。
首戰敲出致勝安打的賀南德茲在周六大發神威，單場雙響砲貢獻6打點，大谷翔平在3局敲出適時安打，攻下個人系列賽唯一打點，賈吉雖然也是單場雙轟，但都是彈春彈，道奇以11比3大勝。
大聯盟本季「問天組」、「悲情組」組長，道奇隊開幕戰先發投手葛雷斯諾（Tyler Glasnow）在周日的比賽中，雖然在3局下被攻下2分，但隊友貝茲（Mookie Betts）在5局上敲出追平比數的2打點二壘打，6局上賀南德茲又發飆，敲出系列第3轟、本季第16轟，逆轉比數。
貝茲在5局敲下的分數是葛雷斯諾近6次先發登板中，道奇打線為他攻下的第一分，前次在他投球任內得分，得追溯到5月4日，之間的5次出賽葛雷斯諾投30局，防禦率3.30，得分支援是0。
可惜葛雷斯諾卻無法掌握這次的優勢，6局下， 取代洋基受傷主砲索托（Juan Soto）上場的外野手葛瑞夏姆（Trent Grisham）轟出右外野逆轉3分彈，洋基最終以6比4獲勝，避免系列賽遭橫掃。
值得一提的是，葛瑞夏姆開轟的那個打席，主場球迷在他上打擊區時高喊：「We want Soto!」（我們要索托），洋基隊長賈吉事後直接對媒體表示，對於球迷此舉感到不開心，「葛瑞夏姆做了很好的示範，他用全壘打做出回應。」
大谷翔平3戰在13打數僅敲出2支安打，球季打擊率、OPS（上壘率+長打率）分別降至0.310、0.947，6月火力低靡，至今8戰打擊率僅0.206。賈吉砲火依然兇猛，系列賽11打數7安打，包含3轟，6月火力更勝5月，8戰打擊率高達0.538，OPS更是驚人的1.859，目前24轟和1.139的OPS值都領先全大聯盟。
雖然輸掉系列賽，但洋基勝率0.687仍是美聯第一，道奇勝率0.612領先國聯西區，在整個國聯也只輸費城人的0.692。
大聯盟本季第3次海外賽 「倫敦系列賽」魅力滿點
大聯盟史上第3次「倫敦系列賽」（London Series）在6月8、9日於英超足球聯賽球隊西漢姆聯主場，俗稱「倫敦碗」的倫敦體育場舉行，國聯東區兩支球隊費城費城人、紐約大都會各贏一場，皆大歡喜。
大聯盟在2018年5月正式公告英國「倫敦系列賽」的舉行，是繼澳洲、日本、墨西哥和波多黎各之後，史上第5個海外賽舉辦國，今年3月的韓國首爾則是第6個。首次「倫敦系列賽」就推出最傳統的對決組合─「紐約洋基vs.波士頓紅襪」，在2019年6月29、30日各打一場，洋基先後以17比13、12比8獲勝。
第二次「倫敦系列賽」原定於2020年6月13、14日舉行，由芝加哥小熊對聖路易紅雀，卻因新冠疫情而取消，最終於2023年6月24、25日由同樣組合開打，首戰小熊9比1獲勝，隔天紅雀7比5扳回一城。
2024年堪稱是大聯盟國際拓展的一年，先是3月20、21日在首爾由道奇與聖地牙哥教士隊交手，休士頓太空人、 科羅拉多落磯則在4月27、28日會師墨西哥城，「倫敦系列賽」是今年例行賽的第3個海外賽。
8日首戰，費城人看板球星哈波、外野手梅瑞菲德（Whit Merrifield）先後在4局開轟，單局豪取6分，終場以7比2獲勝，今年國聯賽揚獎超級大熱門的蘇瓦雷茲（Ranger Suárez）僅管沒能發揮平常水準，先發5.2局被敲8支安打，失2分，但還是靠隊友火力成為今年首位10勝投手，目前他的勝投、1.81防禦率和0.85每局被上壘率都領先大聯盟。
9日之戰絕對是至今6場倫敦戰最具戲劇性的一戰，9局上費城人4比3領先，但終結者艾爾瓦拉多（José Alvarado）上演劇場，被敲2支安打，投出2次四壞球、1次觸身球，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）還出現一次要命捕逸，大都會攻下3分逆轉戰局。沒想到9局下狀況也是相當多，費城人先攻下1分，還在1出局攻佔滿壘，隨時可以翻轉戰局，結果卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）擊出斷棒滾地球，剛好就落在本壘前方，大都會捕手先踩本壘，再傳一壘，完成罕見的「再見雙殺」，守住勝利。
「倫敦系列賽」票房相當驚人，今年兩戰觀眾人數分別是53882、55074人，史上6場共337901人，平均每場56317人。
到那裡都可以成為棒球大使的哈波
6月8日在倫敦體育場所進行的比賽，剛好是費城人球星哈波以16歲之齡登上《體育畫刊》（Sports Illustrated）封面的15周年紀念日，比賽開打前，隊友們隱隱覺得他似乎打算幹大事。
4局上，哈波在2好2壞之下，從大都會先發投手馬那亞（Sean Manaea）手中轟出右外野陽春彈，跑回休息區時，直接祭出一個足球破網進球標準的跪滑慶祝動作，做為這座英超場地今年首發全壘打的一個標籤。
哈波隊友卡斯特亞諾斯笑說：「老兄，這件事你到底計劃了多久啊？他就是那麼會秀，這不讓我感到驚訝，就是留給歐洲球迷一些東西。」
哈波其實早有打算，賽前在室內訓練室時就想著，如果有機會，該如何做出慶祝動作，當然是要入境隨俗地與足球相關，「我喜歡這個時刻，喜歡這個機會，就是一直在想一旦通過本壘板後會不會這樣做，唯一擔心的就是膝蓋是否會被草坪絆住，但這並沒有發生。」
今年7月底展開的巴黎奧運沒有棒球項目，來到歐洲，哈波特別談到棒球回歸的2028年洛杉磯奧運，「「沒有什麼比奧運更具有世界性的了，我會在奧運期間觀看各種運動項目，因為這就是奧運啊，哦，這實在太酷了。」
所以他期待2028年能夠開放大聯盟選手參賽，甚至建議可以仿照美式冰球聯盟NHL的做法，在奧運期間停賽3周，讓選手能夠安心參加這項全球最重量級的運動賽會，「奧運是你夢想著參加的比賽，如果有機會穿上國家隊球衣參戰，就像16、18歲時那樣，我會非常樂意。」
來到倫敦，哈波在開打前一天的休息日心情輕鬆地當個路人，享受著不太會被認出來的感覺，看看在地重要景點與市場，對於大聯盟進軍歐洲，他樂觀其成，甚至建議未來可以將「倫敦系列賽」擴大成4隊打一個循環的規模。