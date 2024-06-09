哈波倫敦賽開轟「滑草慶祝」！狂喊：我愛足球　卻把教頭嚇壞了

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Harper在4局上擊出全壘打一舉扳平比數，也引爆費城人攻勢，灌進6分大局，在倫敦海外賽首戰以7：2擊敗同區死敵大都會。
在擊出全壘打回到休息區後，身上別著麥克風的Harper不斷高喊：「我愛足球！我愛足球！」一邊與隊友擊掌慶祝。賽後，Harper表示自己從未告訴隊友滑草慶祝的計畫，「因為我想讓大家都大吃一驚。」
為了向英國文化致敬，Harper還將自己的出場音樂改為Spice Girls的《Wannabe》。費城人先發投手Ranger Suárez本身就是死忠足球迷，稱Harper這次慶祝動作很有「代表性」，但費城人教頭Thomson卻是有一點緊張，他僅表示：「只希望他不要受傷。」
Harper膝蓋本來就有舊傷，若滑草動作沒有操作好恐有受傷風險，他坦言當時有些猶豫，「我唯一的擔心是我的膝蓋會不會卡在草皮上，但幸好沒有。」
「他天生是一個表演者，」Thomson說。「他經常這樣做，你就會覺得『這是他的時刻』，這支全壘打讓休息區內的所有人重新燃起了能量，這太重要了。」
哈波在倫敦享受當路人 滑草引爆全場難再低調
棒球在英國並非主流運動，所以Harper在倫敦很享受當「路人」的感覺，「其實沒有人認出我是誰，我覺得挺好的。」但在滑草動作火爆全網後，可能很難在保持低調。
「他是一位超級球星，很多人來看他比賽，」Thomson說。「在這種環境下，無論是世界大賽、季後賽還是明星賽，當聚光燈聚焦在他身上時，他總是能發揮出色。」