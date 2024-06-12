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黃仁勳才去度假！張忠謀爆1.2億賣夏威夷別墅　退休選擇定居台灣

▲黃仁勳（中）與張忠謀（左）已經合作近30年，兩人不只是工作夥伴，更是忘年之交。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）
▲黃仁勳（中）與張忠謀（左）已經合作近30年，兩人不只是工作夥伴，更是忘年之交。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

家庭消費中心/綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在離開台灣後，傳出與家人飛往夏威夷豪宅度假，而與黃仁勳交情深厚的台積電創辦人張忠謀，其實也曾在夏威夷擁有一處別墅，每年農曆新年都會赴當地度假。

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去年農曆過年，張忠謀與愛妻張淑芬前往夏威夷度假，回台後，張淑芬在受訪時透露，夫妻倆在夏威夷度假42天，期間過著沒有網路、無法出門，只能自己找樂子，但夫妻倆完全沒吵過架，每天晚上睡覺前還依依不捨，夫妻倆的感情相當甜蜜。不過也於去年5月，張忠謀將這處房產出售，預計今年將留在台灣過年，顯示他對台灣的深厚情感。

▲張忠謀曾在夏威夷擁有一處別墅，每年農曆新年都會赴當地度假。（圖／翻攝畫面）
▲張忠謀曾在夏威夷擁有一處別墅，每年農曆新年都會赴當地度假。（圖／翻攝畫面）
根據夏威夷房地產網站的資料，張忠謀與夫人張淑芬持有的夏威夷別墅已於去年以388.9萬美元（約新台幣1.2億元）出售。該別墅擁有無敵景色，可俯瞰檀香山的海岸線，四房三衛，居住面積達21568平方英尺（約606坪），寬敞的廚房、餐廳裝修得很典雅，符合張忠謀伉儷的風格。

2017年，張忠謀在夏威夷住家游泳池畔跌倒受傷，曾一度傳出傷勢嚴重，但後來證實只是些微擦傷。返台前，他與夫人張淑芬的合照中，兩人笑得非常開心，顯示這次受傷只是虛驚一場。

▲張忠謀與夫人張淑芬感情深厚，張淑芬曾透露兩人在夏威夷度假42天，完全沒吵過架。（圖／家庭消費中心攝）
▲張忠謀與夫人張淑芬感情深厚，張淑芬曾透露兩人在夏威夷度假42天，完全沒吵過架。（圖／家庭消費中心攝）

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