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心海立牌比Gura便宜！壽司郎x原神10款週邊6/17開搶　鑰匙圈好萌

▲台灣壽司郎6月17日聯名冒險RPG《原神》回轉之宴10款週邊商品，消費滿額免費獲得道具虛寶卡，還能加價購壓克力立牌與Q版鑰匙圈，這次珊瑚宮心海立牌竟比鯊皇Gawr Gura便宜很多。（圖／台灣壽司郎提供）
▲台灣壽司郎6月17日聯名冒險RPG《原神》回轉之宴10款週邊商品，消費滿額免費獲得道具虛寶卡，還能加價購壓克力立牌與Q版鑰匙圈，這次珊瑚宮心海立牌竟比鯊皇Gawr Gura便宜很多。（圖／台灣壽司郎提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣壽司郎又要掀起排隊聯動啦！官方宣布6月17日將聯名冒險RPG《原神》推出回轉之宴，一舉曝光10款週邊商品，消費滿額即可獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」，還能加價購「壓克力立牌」與「Q版鑰匙圈」，可愛的五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子都能隨身帶得走，而且這次立牌珊瑚宮心海可是比鯊皇Gawr Gura便宜很多，開搶攻略一次整理告訴你。

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早在今年2月就與日本壽司郎啟動的《原神》，總算也登陸台灣，台灣壽司郎宣布於6周年創業祭，與開放多平台世界冒險RPG《原神》展開聯名，將於6月17日至7月16日推出10款週邊商品、全台18家聯名主題店。別忘了現在超划算「6周年鮪魚大腹40元」優惠，6月19日至6月23日還將開吃超人氣「生鮭魚」2貫50元限時好康。

▲台灣壽司郎x《原神》6月17日至7月16日，開搶10款週邊商品。（圖／台灣壽司郎提供）
▲台灣壽司郎x《原神》6月17日至7月16日，開搶10款週邊商品。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第一波：壽司郎x《原神》聯動遊戲禮包！6月17日起滿額贈
6月17日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可免費獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」乙張。全台限量 80000張，數量有限換完為止（共2款，款式隨機發送）。

每張鐳射票道具虛寶卡皆附遊戲禮包兌換碼，將有機會獲得：『序號1』為「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」x 8、「摩拉」x 60000、「精鍛用魔礦」x 15；『序號2』為「大英雄的經驗」x 6、「摩拉」x 50000、「精鍛用魔礦」x 10。

▲壽司郎x《原神》聯動遊戲禮包。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎x《原神》聯動遊戲禮包。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第一波：壽司郎x《原神》聯名款壓克力雙人立牌組！6月17日起加價購
6月17日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可以 350 元加價換購壽司郎聯名款『「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）』。全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二組）。

鐵粉必看攻略！壽司郎x《原神》聯名活動一開跑，就能同時享有「滿額贈與加價購」雙重好禮，玩家這次不衝第一天朝聖說不過去啊。而且《原神》聯名款壓克力立牌，可是「珊瑚宮心海＋五郎」的雙人組合，兩人可用卡榫合體、也可分開獨自站立，重點是價格還比上一檔要價580元的「壽司郎 x Gawr Gura壓克力立牌」還便宜，怎能不點燃心海。

▲壽司郎x《原神》聯名款壓克力雙人立牌組，一次擁有「珊瑚宮心海＋五郎」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎x《原神》聯名款壓克力雙人立牌組，一次擁有「珊瑚宮心海＋五郎」。（圖／台灣壽司郎提供）
📌第二波：壽司郎x《原神》Q版鑰匙圈！7月1日起加價購
7月1日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可以 180 元加價換購「壽司郎x《原神》聯名款Q版鑰匙圈」乙個；款式包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子共6款。全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二個）。

▲壽司郎x《原神》Q版鑰匙圈。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎x《原神》Q版鑰匙圈。（圖／台灣壽司郎提供）
📌壽司郎x《原神》全台18家主題店
相較於上一檔壽司郎×Gawr Gura快閃主題店只在台北西門町獨家呈現，這次台灣壽司郎聽到鐵粉們的心聲，6月17日將同步啟動壽司郎x《原神》 全台18家主題店。
◾️「北部」基隆站前店、台北中華路店、台北永春店、台北民權建國店、新店中興路店、桃園國際路店、中壢中正店
◾️「中部」台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、彰化員林大道店、雲林斗六店
◾️「南部」台南安平店、台南西門路店、台南永康店、高雄岡山樂購廣場店、高雄夢時代店、高雄鳳山店

▲壽司郎x《原神》全台18家主題店等大家朝聖。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎x《原神》全台18家主題店等大家朝聖。（圖／台灣壽司郎提供）
另外，爭鮮旗下的定食8開吃「東京仲夏澎湃祭」期間限定菜單，主打「浪鰻炸蝦晴空塔、花見豚骨拉麵」2款定食套餐，還聯名人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」打造一系列週邊商品。今天6月12日開賣最萌的「炸蝦抱枕」，於全台定食8門市用餐，消費滿200元即可以329元加價購獲得；6月26日起則有「摺疊購物袋」可以99元加價購，數量有限，售完為止。

▲定食8開吃「浪鰻炸蝦晴空塔、花見豚骨拉麵」。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲定食8開吃「浪鰻炸蝦晴空塔、花見豚骨拉麵」。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲軟萌「炸蝦抱枕」今起開搶。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲軟萌「炸蝦抱枕」今起開搶。（圖／爭鮮餐飲提供）

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