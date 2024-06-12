心海立牌比Gura便宜！壽司郎x原神10款週邊6/17開搶　鑰匙圈好萌

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📌第一波：壽司郎x《原神》聯動遊戲禮包！6月17日起滿額贈
6月17日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可免費獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」乙張。全台限量 80000張，數量有限換完為止（共2款，款式隨機發送）。
每張鐳射票道具虛寶卡皆附遊戲禮包兌換碼，將有機會獲得：『序號1』為「食譜：肉滿滿壽司」、「大英雄的經驗」x 8、「摩拉」x 60000、「精鍛用魔礦」x 15；『序號2』為「大英雄的經驗」x 6、「摩拉」x 50000、「精鍛用魔礦」x 10。
📌第一波：壽司郎x《原神》聯名款壓克力雙人立牌組！6月17日起加價購
6月17日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可以 350 元加價換購壽司郎聯名款『「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）』。全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二組）。
鐵粉必看攻略！壽司郎x《原神》聯名活動一開跑，就能同時享有「滿額贈與加價購」雙重好禮，玩家這次不衝第一天朝聖說不過去啊。而且《原神》聯名款壓克力立牌，可是「珊瑚宮心海＋五郎」的雙人組合，兩人可用卡榫合體、也可分開獨自站立，重點是價格還比上一檔要價580元的「壽司郎 x Gawr Gura壓克力立牌」還便宜，怎能不點燃心海。
📌第二波：壽司郎x《原神》Q版鑰匙圈！7月1日起加價購
7月1日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可以 180 元加價換購「壽司郎x《原神》聯名款Q版鑰匙圈」乙個；款式包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子共6款。全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二個）。
📌壽司郎x《原神》全台18家主題店
相較於上一檔壽司郎×Gawr Gura快閃主題店只在台北西門町獨家呈現，這次台灣壽司郎聽到鐵粉們的心聲，6月17日將同步啟動壽司郎x《原神》 全台18家主題店。
◾️「北部」基隆站前店、台北中華路店、台北永春店、台北民權建國店、新店中興路店、桃園國際路店、中壢中正店
◾️「中部」台中黎明市政南店、台中福科路店、台中漢口路店、彰化員林大道店、雲林斗六店
◾️「南部」台南安平店、台南西門路店、台南永康店、高雄岡山樂購廣場店、高雄夢時代店、高雄鳳山店
另外，爭鮮旗下的定食8開吃「東京仲夏澎湃祭」期間限定菜單，主打「浪鰻炸蝦晴空塔、花見豚骨拉麵」2款定食套餐，還聯名人氣插畫家「瘋狂眼珠Crazy eyes」打造一系列週邊商品。今天6月12日開賣最萌的「炸蝦抱枕」，於全台定食8門市用餐，消費滿200元即可以329元加價購獲得；6月26日起則有「摺疊購物袋」可以99元加價購，數量有限，售完為止。