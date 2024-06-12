邱丹酒駕慘遭樂天開除！進入讓渡程序　中職5隊19日前可承接合約

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中職規定，在6月19日下午5點前，其他球團得已申請取得讓渡選手合約。在這段時間裡，其他球團可跟他接觸，承接他的合約；若是沒有其他球隊在讓渡期間網羅，邱丹則被視為無條件釋出，取得自由契約球員身分。
聯盟規章明定：「若讓渡申請未經任何球團取得，則該選手視為被原球團無條件釋出。該選手於讓渡期限結束後取得自由契約球員身分，得與任何球團接觸議約。」也就是說，他將可以跟國內外各球團討論下一步。
完整合約讓渡公告
【6/12台北】樂天桃猿球團於6月12日下午4時45分提出邱丹選手合約讓渡申請，賽務部依規定於6月12日進行公告。其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為6月19日下午5點，特此公告。
邱丹小檔案
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）