新青安貸款傳簽切結書！承諾非人頭、沒轉租 8大行庫處罰條款曝
房價居高不下，但受惠超低1.775%利率、最長40年的新青安貸款政策，累計上路9個月來已有將近5萬人申辦新青安貸款，搶上車買房。不過，如今新青安貸款被視為房市過熱的禍首，甚至出現新青安買房轉租等亂象。承辦新青安的八大行庫不忍了，傳將要求未來新青安申貸戶切切結書，承諾非人頭、沒轉租，而且已申貸戶也要補簽，違者最重可能被處提前還款。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，土地銀行下周三（19）將召集八大行庫開會，為青安貸款查核作業做行前準備，土銀發出開會通知，討論「青安貸款人頭戶防範機制」、「如何查核新青安貸款戶違約情事」，以及「要求新青安貸款戶簽切結書」等三大議題。
《聯合新聞網》報導，新青安貸款戶切切結書要具結至少二大事項，一是絕非人頭戶，二是絕對沒有轉租，違反這二大事項，行庫將祭出「處罰條款」，小則取消貸款戶的新青安資格與優惠，包括寬限期5年降為2年，利率至少加碼到一般房貸利率的水準（目前地板價為2.185%），甚至借款年期原本可40年，將降為30年、20年，大則拒絕跟該客戶有房貸往來，也就是說，借款戶必須提前還款。
新青安傳要簽切結書引發討論，不少網友都質疑行庫要如何查核，以為政府有新招，沒想到又是千篇一律的切結書，也有人直言：「2020急難紓困有30張台積電阿桑也是簽切結書。有用嗎？」、「只是作作樣子而已」，也有人認為縮緊新青安貸款，可能短時間又爆出交易熱潮，尤其是預售屋。但也有人認為新青安放款從嚴，似乎可以遏止買房轉租亂象，笑說：「大家可以回家了！」