618購物特力屋、IKEA優惠／免治馬桶省1.1萬、三菱除濕機折8000元
618年中購物開打，家居家具兩大通路特力屋、IKEA紛紛推出優惠，特力屋原價2萬6000元的L型布沙發只要8218元，現省超過1萬7000元最殺；原價1萬7900元的免治馬桶，現折1萬1000元，入手價6900；三菱變頻除濕機現省8910元，還有滿額抽獎與折扣優惠。而IKEA線上單筆消費滿6000元，輸入折扣碼「EC24618」最高折抵888元。特力屋與IKEA必搶熱門商品一次看。
記者徐銘穗/綜合報導
特力屋今年618檔期線上線下同享優惠，超過300件商品2.5折起，即起至6月20日消費滿6180元即有機會抽中10000點（1點=1元，可於特力屋實體店、線上購物消費抵用）、再送千元折扣券大禮包，消費滿額最高可折750元、活動期間加入新會員完成註冊現領100折價券（消費滿999元即可抵用）。特力屋預估今年618買氣將較去年呈雙位數成長。
特力屋618購物 Top 6必買攻略
依據消費者最熱愛的選購品項，歸類必買Top 5攻略專區，即「衛浴設備／用品、燈具、層架收納、工具、家電」。折扣最多的當屬L型布沙發，原價2萬6000元，618超殺優惠價8218元；BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座殺至4折，原價1萬7900元，現省1萬1000元；三菱變頻除濕機現省8910元；原價3999元的六層滑門鞋櫃比半價還便宜，只要1618元；高壓清洗機原價4900元，618優惠2899元；16W LED燈泡下殺41折，單顆僅99元，正是囤貨好時機。
IKEA 618購物 Top 6必買攻略
而IKEA 618線上購物季即起至6月19日止，於IKEA線上購物單筆消費滿6000元，輸入折扣碼「EC24618」即可現折618元，全站折扣後滿6000元再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，優惠數量有限，領完即止。此外，IKEA分享往年618購物的必搶6款熱門商品，從經典的KALLAX層架組、MICKE工作桌到FRIHETEN沙發床等，正是為家中新添或更換家具的絕佳優惠。