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618購物特力屋、IKEA優惠／免治馬桶省1.1萬、三菱除濕機折8000元

▲618購物節家居優惠整理，特力屋免治馬桶現省11000元最殺，特力屋、IKEA必搶商品公開。（圖／特力屋提供）
▲618購物節家居優惠整理，特力屋免治馬桶現省11000元最殺，特力屋、IKEA必搶商品公開。（圖／特力屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

618年中購物開打，家居家具兩大通路特力屋、IKEA紛紛推出優惠，特力屋原價2萬6000元的L型布沙發只要8218元，現省超過1萬7000元最殺；原價1萬7900元的免治馬桶，現折1萬1000元，入手價6900；三菱變頻除濕機現省8910元，還有滿額抽獎與折扣優惠。而IKEA線上單筆消費滿6000元，輸入折扣碼「EC24618」最高折抵888元。特力屋與IKEA必搶熱門商品一次看。

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特力屋今年618檔期線上線下同享優惠，超過300件商品2.5折起，即起至6月20日消費滿6180元即有機會抽中10000點（1點=1元，可於特力屋實體店、線上購物消費抵用）、再送千元折扣券大禮包，消費滿額最高可折750元、活動期間加入新會員完成註冊現領100折價券（消費滿999元即可抵用）。特力屋預估今年618買氣將較去年呈雙位數成長。

特力屋618購物　Top 6必買攻略 

依據消費者最熱愛的選購品項，歸類必買Top 5攻略專區，即「衛浴設備／用品、燈具、層架收納、工具、家電」。折扣最多的當屬L型布沙發，原價2萬6000元，618超殺優惠價8218元；BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座殺至4折，原價1萬7900元，現省1萬1000元；三菱變頻除濕機現省8910元；原價3999元的六層滑門鞋櫃比半價還便宜，只要1618元；高壓清洗機原價4900元，618優惠2899元；16W LED燈泡下殺41折，單顆僅99元，正是囤貨好時機。

▲Homelike 艾迪蒂L型布沙發組（含組裝），原價2萬6000元，618優惠價8218元。（圖／特力屋提供）
▲Homelike 艾迪蒂L型布沙發組（含組裝），原價2萬6000元，618優惠價8218元。（圖／特力屋提供）
▲BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座原價1萬7900元，618入手價6900元。（圖／特力屋提供）
▲BRAVAT 伊萊溫水免治馬桶洗淨便座原價1萬7900元，618入手價6900元。（圖／特力屋提供）
▲三菱變頻強力除濕機元價2萬8900元，618優惠價1萬9900元。（圖／特力屋提供）
▲三菱變頻強力除濕機元價2萬8900元，618優惠價1萬9900元。（圖／特力屋提供）
▲金耀16W LED燈泡元價239元，618優惠價99元。（圖／特力屋提供）
▲金耀16W LED燈泡元價239元，618優惠價99元。（圖／特力屋提供）
▲大容量六層滑門收納鞋櫃原價3999元，618優惠1618元。（圖／特力屋提供）
▲大容量六層滑門收納鞋櫃原價3999元，618優惠1618元。（圖／特力屋提供）
▲日本KYOCERA京瓷 90bar高壓清洗機原價4900元，618優惠2899元。（圖／特力屋提供）
▲日本KYOCERA京瓷 90bar高壓清洗機原價4900元，618優惠2899元。（圖／特力屋提供）
IKEA 618購物　Top 6必買攻略

而IKEA 618線上購物季即起至6月19日止，於IKEA線上購物單筆消費滿6000元，輸入折扣碼「EC24618」即可現折618元，全站折扣後滿6000元再使用LINE Pay結帳，可領取專屬優惠券再折270元，優惠數量有限，領完即止。此外，IKEA分享往年618購物的必搶6款熱門商品，從經典的KALLAX層架組、MICKE工作桌到FRIHETEN沙發床等，正是為家中新添或更換家具的絕佳優惠。
 

▲KALLAX層架組$2,799。（圖／IKEA提供）
▲KALLAX層架組$2,799。（圖／IKEA提供）

▲MICKE書桌/工作桌$3,199。（圖／IKEA提供）
▲MICKE書桌/工作桌$3,199。（圖／IKEA提供）
▲FRIHETEN轉角沙發床附收納空間$15,900。（圖／IKEA提供）
▲FRIHETEN轉角沙發床附收納空間$15,900。（圖／IKEA提供）
▲MALM雙人床框 高床頭板$8,999。（圖／IKEA提供）
▲MALM雙人床框 高床頭板$8,999。（圖／IKEA提供）
▲FRIHETEN轉角沙發床附收納空$15,900。（圖／IKEA提供）
▲FRIHETEN轉角沙發床附收納空$15,900。（圖／IKEA提供）
▲TÅGARP上照落地燈 / 閱讀燈$549。（圖／IKEA提供）
▲TÅGARP上照落地燈 / 閱讀燈$549。（圖／IKEA提供）

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