相澤南引退AV不忌口爆吃！塞2份漢堡「大薯沾冰淇淋」體重太驚人
前日本AV女優相澤南來台慶生，分享引退後的飲食生活，現在不忌口、不刻意維持身材，吃一餐麥當勞就會點2個漢堡、1份大薯、1盒雞塊、1隻冰淇淋、1個蘋果派，同時吃完也不會變胖，目前體重落在38公斤、39公斤之間，吃不胖體質令人稱羨。
記者陳雅蘭／台北報導
相澤南雖然是日本人，但她是在香港出生，家庭經濟富裕，曾在美國洛杉磯住過7年，因此會講一口流利英文。2014年就讀大一的她，在服飾店上班被星探挖掘：「妳要不要拍AV？」相澤南當下沒有答應，經歷對方多次苦求長達1年，她因為「沒有感受過如此熱情的邀約」，才決定下海踏入成人產業，也點頭跟對方交往，男友成了相澤南的經紀人兼社長。她於2016年正式出道，一亮相就受到歡迎，成為人氣女優之一；不過相澤南的父母起初反對女兒拍A片，後來也漸漸釋懷。相澤南的男友在2019年因癌症過世，讓她萌生引退念頭，就在去年（2023）6月3日來台時，淚灑桃園機場宣布引退，結束7年AV生涯。
體重39公斤吃不胖 同時吃漢堡、薯條、雞塊、冰淇淋還爆瘦
相澤南來台直呼想吃限定肯德基套餐，還要品嚐最愛的火鍋。聊到美食，她其實引退前後都不忌口，「我的飲食沒太多的管控，因為我本身喜歡吃美食，引退之後也一樣沒特別控制，一樣吃喝，但也會運動，引退前跟引退後的身材沒太大的差別」。
她大方公開目前體重落在38公斤、39公斤之間，感謝父母給予自己吃不胖的體質，相澤南以麥當勞舉例食量，「（同時吃）2個漢堡、1份大薯、1盒雞塊、1隻冰淇淋、1個蘋果派，我的蘋果派還會沾冰淇淋吃，薯條也會！」害羞直呼自己真的很愛吃，朋友也常常納悶問：「妳到底都吃去哪了？」
是否脫單成謎 稱讚台男體貼紳士「超加分」
經紀人男友過世後，相澤南沒有公開是否有另一半與追求者，但知道粉絲不管是她現役還是引退，依然喜歡自己，對此充滿感激，甚至認為台灣男生都很紳士體貼，會主動噓寒問暖、不會無理衝向她，令相澤南十分感動：「這點真的很好！」
相澤南同時公開不喜歡的類型，若會藉由活動刻意肢體接觸的人，一律扣分，她還表示：「比較主動的男生我覺得很帥，但是惡作劇的我不喜歡，很扣分，不過M質的男生優柔寡斷這點我可以包容，OK。」
訪問最後，相澤南公開未來計畫，會透過台灣粉絲見面會販售新寫真書，也會運用英文長才去挑戰主持不同類型的節目，她說：「來台灣做活動，謝謝大家百忙之中願意抽空來，我感到很幸福，接下來會用『相澤南』的名字繼續努力，也希望大家持續愛護我，謝謝。」
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