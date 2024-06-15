相澤南來台公開《一路向西2》裸露尺度！尬三上悠亞：不可以下流
日本前AV女優相澤南6月14日喜迎28歲，她特地飛來台灣跟粉絲慶生，回報大家不離不棄的支持。雖然已退出成人產業，但她今年確定出演香港三級片《一路向西2 東京AV攻略》，受訪透露很期待跟三上悠亞尬戲，拍攝尺度無設限，只要畫面漂亮、不下流即可。
記者陳雅蘭／台北報導
相澤南雖然是日本人，但她是在香港出生，家庭經濟富裕，曾在美國洛杉磯住過7年，因此會講一口流利英文。2014年就讀大一的她，在服飾店上班被星探挖掘：「妳要不要拍AV？」相澤南當下沒有答應，經歷對方多次苦求長達1年，她因為「沒有感受過如此熱情的邀約」，才決定下海踏入成人產業，也點頭跟對方交往，男友成了相澤南的經紀人兼社長。她於2016年正式出道，一亮相就受到歡迎，成為人氣女優之一；不過相澤南的父母起初反對女兒拍A片，後來也漸漸釋懷。相澤南的男友在2019年因癌症過世，讓她萌生引退念頭，就在去年（2023）6月3日來台時，淚灑桃園機場宣布引退，結束7年AV生涯。
退出AV一年 希望身體健健康康
問及生日願望？相澤南表示：「祝福粉絲身體健康、平安，這樣就能來參加我的活動，再來就是自己也要健健康康。」今年6月正好是她引退週年，這段期間相澤南努力維持樣貌，朝新目標方向邁進，亦感謝在這無形中得到很多的力量。
聊到新目標，她希望大家再等她一下，預計8月、9月就會發表新計畫，賣關子透露是在日本、海外相關的工作。
不當AV女優仍挑戰拍三級片 尬三上悠亞「劇情不會太下流」
事實上，今年1月香港就透露會推出色三級片《一路向西2 東京AV攻略》，要角包含引退的三上悠亞、相澤南，以及現役女優波多野結衣，相澤南震驚消息傳開，比出OK手勢證實參演，電影目前還未開拍，「現在還在計畫中，在朝這方面努力」。
既然決定穿衣退出成人產業，為何會點頭答應拍攝色情電影？相澤南說第一部《一路向西》的票房好，自己也可以在片中講英文台詞，加上從未拍過戲，自己也很喜歡演戲，所以點頭答應出演，目前尚未知道裸露尺度，但自己沒有太多侷限，只要畫面漂亮，沒有下流的橋段，有日本專業顧問陪同做細節討論的話，就沒問題。相澤南對於能跟三上悠亞飆戲，直呼非常期待，「她是我的前輩，能在相同領域的地方合作，讓我期待」。
相澤南引退AV產業1年，期間從未後悔過，「我離開的時候很不安，怕粉絲遺忘我、忘記我，結果粉絲都還記得並且支持著我，讓我很開心。」相澤南收過最感動的留言，就是不管是現役還是退役身分，粉絲都說會永遠記得「相澤南」這名字，令她十分感動。
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