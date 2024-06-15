輝達還沒來！「鬼城元老」最新房價超瘋 50萬YTR曬戰績：5年賺爛
新北林口先前因半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）宣布進駐林口，為房市添柴火，近期又傳輝達（NVDIA）千人規模研發中心可能落腳，林口房價想象空間擴大。房產專家曬出林口最新預售屋、成屋實價登錄，成交單價已經直逼7字頭，每坪最高69.8萬元，權狀16坪小宅（室內實坪約9.8坪）總價1019萬，讓不少人後悔沒早點買。不過，擁有50萬訂閱的YTR小象早在林口買房，分享5年來賺爛了，準備要買第3間房。
記者徐銘穗/綜合報導
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，以前只要提到「鬼城」，不管是較早的「林三淡」，或是進階版的「林三淡新五青」，林口總是榜上有名。2018年Q2林口新案成交單價為31.9萬元，2022年Q2成長為41.1萬元，如今成交均價已爬升至5~6字頭。若以30坪新房計算，林口買新房入場券，普遍比6年前還要貴了至少800萬元。
何世昌指出，自去年以來，市場上一直傳出林口成交價要挑戰 7 字頭，但從實價登錄（僅限住家且排除一樓戶別）資訊來看，林口成屋、預售屋的最高成交單價為 69.8 萬元／坪。雖然沒有挑戰成功，但成交均價爬升也使客源重疊的A7重劃區（龜山）房價連帶走揚至4字頭，A7因相對低單價獲青睞，市況依然穩健。
他勸說，「只要買在有產業投資、或捷運建設的地方，就不必擔心成為鬼城。對首購族而言，用自己的青春換取房價增值空間，總比空手看著房價漲來得實在」。
50萬YTR「25歲買林口小宅」被笑傻 5年後賺爆：準備買第3間房了
而擁有50萬訂閱的30歲旅遊YTR「小象」，日前分享她的買房故事，表示自己從讀書時就打工賺錢，存到第一桶金後覺得前放銀行沒用，25歲就在林口龜山（A7重劃區）華亞科技園區旁買總價698萬2房車預售屋，當時鄰居說房價太高，還勸別買，沒想到5年後賺爆了，她目前正準備買第3間房。
※【NOWnews 今日新聞
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