50萬YTR「25歲買林口小宅」被笑傻 5年後賺爆：準備買第3間房了
擁有近50萬訂閱的30歲旅遊YTR「小象愛出門」，日前分享她的買房故事，表示自己從讀書時就打工賺錢，存到第一桶金後覺得前放銀行沒用，25歲就在林口龜山（A7重劃區）華亞科技園區旁買總價698萬2房車預售屋，當時鄰居說房價太高，還勸別買，沒想到5年後賺爆了，她目前正準備買第3間房。
記者徐銘穗/綜合報導
「小象愛出門」在Threads分享，林口起家厝是預售屋，160萬頭期款2年分期付款，比一次，壓力比一次全掏出來小很多。她認為，買房後3年一定會再賺錢，28歲時存到第二間房的頭期款，決定買一間更大的當未來家庭的大房子，而此時起家厝交屋不到1年，也已經漲到1200萬以上了，「租金已經可以抵掉房貸了」，但她也留著起家厝沒賣。
她奉勸，有能力存到買房頭款的，買會比租好，如果有錢但不知道怎麼投資，先去買房就對了，「會逼自己努力再努力，人都是這樣，再有壓力的環境才會想辦法成長」。貼文引發討論，有網友分享22歲訂龜山5百多萬預售屋，當時存款只有80萬，雖然有壓力，但工作更加努力、生活很充實。但也有人覺得房價太高，還是乖乖租房就好。
華亞科技旁A7重劃區 房價5年漲58%
「小象愛出門」起家厝買在華亞科技園區旁，該處地址應屬桃園市龜山區，即為機捷A7站重劃區。根據《樂屋網》資料顯示，2014年A 7新建案平均成交單價為24.5萬元，爾後逐年成長，2022單價較2021爆增超過7萬，2023年單價為38.9萬元，5年來房價漲幅高達58%，是A7、A8、A9三站中的漲幅王。